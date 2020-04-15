Приморцев вывезут из Бангкока в субботу

Списки на рейс во Владивосток формируются с учетом количественных квот, установленных правительством РФ

Авиакомпания S7 Airlines планирует выполнить рейс из Бангкока во Владивосток на 18 апреля, точное время вылета станет известно после согласования оперштабом.

Два самолета S7 во вторник доставили россиян из Бангкока в Новосибирск и Иркутск.

По данным авиакомпании, чтобы попасть на вывозные рейсы теперь необходимо оставить заявку на едином портале gosuslugi.ru. На основе этих заявок Минкомсвязи самостоятельно формирует списки пассажиров, которые затем проверяет МИД РФ, в том числе на наличие регистрации в регионе прилета. Списки формируются с учетом количественных квот, установленных государством.

После проверки готовые списки поступают в авиакомпанию, выполняющую рейс, специалисты контактного центра S7 Airlines связываются с пассажирами из полученных списков по телефону или электронной почте, указанным в заявке, чтобы зарегистрировать их на рейс.

При этом в настоящий момент не известна дата организации очередного вывозного рейса из Токио во Владивосток. В токийском аэропорту в ожидании находятся почти три десятка россиян.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.