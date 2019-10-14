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Через несколько лет из Владивостока можно будет улететь в Монголию и Казахстан
Но пока большую заинтересованность проявляют Гонконг и Тайвань
Представители АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) на Всемирном форуме по развитию авиамаршрутов World Routes – 2019 в Аделаиде обсуждали с иностранными авиакомпаниями возможность открытия прямых рейсов из Владивостока в Монголию, ОАЭ и Казахстан.
По словам начальника отдела авиационного маркетинга АО «МАВ» Дмитрий ХАЗИНА, слова которого приводит пресс-служба аэропорта, наибольшее количество переговоров было проведено с авиакомпаниями из Гонконга и Тайваня.
Также состоялись переговоры на тему развития авиационного сообщения с авиакомпаниями из Японии, Малайзии, Филиппин, Южной Кореи и Монголии.
«Впервые перспективы сотрудничества обсуждались с авиакомпаниями из Казахстана и ОАЭ, которые выразили заинтересованность в открытии рейсов в перспективе 3-5 лет», - сказал г-н Хазин.
Досье газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В январе-сентябре 2019 года услугами аэропорта воспользовались 2 млн 353 тыс. пассажиров, что на 18% превысило показатель аналогичного периода 2018 года.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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