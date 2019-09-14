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"Аэрофлот" отказал в доступе в бизнес-зал аэропорта Владивостока
Пока только владельцам «золотых» карт
Авиакомпания «Аэрофлот» с 15 сентября закрывает бесплатный доступ в бизнес-залы владельцам «золотых» бонусных карт в 18 городах, в том числе во Владивостоке, Хабаровске и Якутске.В качестве компенсации пассажирам рейсов «Аэрофлота», а также дочерних компаний «Россия» и «Аврора», вылетающих из этих городов, начислят по 3 тыс. миль, говорится в сообщении перевозчика.
Проход в залы ожидания повышенной комфортности останется доступным только пассажирам, которые приобрели билет класса «бизнес», и участникам премиальной программы «Аэрофлота» уровня Platinum. Для владельцев «серебряных» карт привилегия не действовала и до этого.
Для «Аэрофлота» в небольших региональных аэропортах РФ доступ пассажира в бизнес-зал нерентабелен. В крупных городах услуга по прежнему действует.
Досье газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В январе-августе 2019 года услугами аэропорта воспользовалось 2,05 млн пассажиров, что на 20% превысило показатель 8 месяцев 2018 года.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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