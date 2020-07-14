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Аэропорт Владивостока продолжает терять пассажиров
Некоторое оживление наметилось только в июне
АО «Международный аэропорт Владивосток» отчиталось по итогам I полугодия 2020 года. Статистика по прежнему неутешительная – обслужено всего чуть более 623 тыс. пассажиров, что почти в 2,2 раза (!) меньше, чем годом ранее.
В том числе на внутренних авиалиниях было перевезено 411 тыс. человек (сокращение к I полугодию 2019 года на 42,2%), на международных – 212 тыс. человек (сокращение в 3 раза).
В июне 2020 года аэропорт обслужил более 53 тыс. человек, что почти в 2 раза превышает показатель мая.
«Позитивная динамика обусловлена в первую очередь наращиванием частоты рейсов на московском направлении до трех раз в день на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 777 и Аirbus A330», - отмечает пресс-служба аэропорта.
В том числе прирост пассажиропотока обеспечили недавно открытые новые регулярные рейсы из Владивостока в Анадырь и Красноярск, а также возобновленный в конце мая рейс в Краснодар.
В течение нескольких лет пассажиропоток аэропорта Владивостока демонстрировал только положительную динамику. В 2019 году было обслужено 3,08 млн пассажиров, что на 17% превысило показатель 2018 года.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. 23 января 2020 года находящееся под управлением холдинга «Базэл Аэро» АО «Международный аэропорт Сочи» стало контролирующим акционером аэропорта Владивостока, увеличив свою долю до 61,76%.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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