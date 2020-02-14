Велосипедисты, лыжники, конькобежцы, бегуны

На острове Русский во Владивостоке пройдет уникальное «Морское ледовое велоралли»

В это воскресенье, 16 февраля, в Приморье на острове Русский в седьмой раз пройдет грандиозное и единственное в стране спортивное шоу - морское ледовое велоралли «Тур острова Папенберг». Более 500 велосипедистов, конькобежцев, лыжников и бегунов, взрослых и детей, выйдут на лед живописной бухты Новик, чтобы испытать себя в этой непростой азартной гонке.

Участникам соревнований придется преодолевать и скользкий лед, и снег, и торосы – сама природа каждый раз готовит новые сюрпризы на 23-километровой трассе. Соревнования проходят при поддержке администрации Владивостока, а основным спонсором на этот раз стал морской терминал «Порт «Вера», который работает в Шкотовском районе Приморского края.

Морское ледовое велоралли «Тур острова Папенберг» за 7 зим с 2014 года стало одним из самых популярных спортивных мероприятий в Приморье. Бухта Новик после строительства моста на остров Русский перестала быть судоходной, и вся она зимой теперь в распоряжении велосипедистов и всех любителей активного отдыха. По словам идейного вдохновителя и организатора соревнований Дениса ЯСИНКОВА, соревнования собирают свыше 500 участников. При этом не только из Владивостока, но и с Сахалина, Хабаровска, Камчатки, других областей. Приезжали и любители велоспорта из Кореи, принимали участие и граждане других государств, работающие или проходящие обучение в Приморском крае.

«Наши зимние соревнования зачатую собирают больше участников, чем летние во Владивостоке», - говорит Денис, - мероприятие привлекает своей оригинальностью и необычными ощущениями. Ведь ты едешь по замершему морю, и перед тобой с другого ракурса открываются места, которые летом недоступны. Вокруг красивое бескрайнее ледовое пространство, маленькие острова во льду, очень красиво. По пути можно преодолевать препятствия – лед не всюду ровно лежит, торосы».

При этом, по его словам, трасса не бывает одинаковой, ведь лед каждый год по-разному встает, поверхность меняется. Поэтому победа зависит не только от скорости езды, но и от того, какую стратегию выберет участник.

«Самый прямой путь не всегда самый быстрый. Можно напрямую поехать, но упереться в сложно проходимые участки и потерять время. А можно поехать более длинным путем, объезжая препятствия, и приехать первым. Так что выиграть больше шансов у того, кто понимает, где торосы, где снег, где гладко, где меньше ветер. То, что тут не просто гонка, а еще и соревнование стратегий также привлекает участников. У нас настоящее ралли», - пояснил Денис Ясинков.

Основная дистанция велоралли – 23 километра. Движение идет по кольцу. Нужно за один круг объехать маленький островок Папенберг, пикет у мыса Крутой острова Елена и пикет в той части бухты Новик, которую еще называют бухтой Полонка. Вне этих трех точек маршрут можно выбирать произвольно, не выходя за акваторию бухты. Взрослые будут соревноваться в 4-х группах: «Элита» (возраст 16-34), «Эксперты» (35-44), «Мастера» (возраст 45-59) и «Ветераны» (возраст 60+). Те, кто хочет испытать себя на серьезной дистанции в беге (и мужчины, и женщины), доступны те же 23 км, как и у велосипедистов. Для тех, кто не готов делать такой марафонский забег, предусмотрена укороченная дистанция в 10 км. На коньках и лыжах все строже: мужчины должны осилить длинную дистанцию в 23 км, а для женщин предусмотрена укороченная - 13км. В соревнованиях могут принимать участие и желающие с физическими особенностями – для них предусмотрена «параолимпийская» дистанция в 6 км. Для всех участников на длинной дистанции отдельно определяется абсолютный зачет. Также есть командный зачёт (не менее 4-х участников, независимо от пола) на длинной дистанции – учитывается результат лучших трех представителей команды.

Дети соревнуются только на велосипедах и на коротких дистанциях. Для малышей от 3 до 5 лет - это 1 км, для детей 6-9 лет - 6 км. Подростки от 10 до 12 лет будут соревноваться на дистанции 10 км. Те, кому уже 13-15 лет, смогут опробовать свои силы на дистанции 13 км.

Все победители во взрослых группах получат медали, кубки, грамоты и другие подарки, которые подготовила администрация Владивостока.

Детей в этом году наградами порадует морской терминал «Порт «Вера». Для победителей заготовлены велосипедные шлемы и наборы велосипедных инструментов. Также среди призов от компании есть и велосипед. Но кто его сможет получить, пока не раскрывается. «Порт «Вера» учредил и призы для самого старшего и самого младшего участника соревнований, а также памятные медальоны для каждого участника детской и параолимпийской категории.

«Мы рады принять участие в проведении такого уникального мероприятия, как морское ледовое велоралли. Наша компания начала работать на территории Приморского края в прошлом году, и мы увидели, как здесь популярны различные массовые, семейные фестивали, праздники, спортивные мероприятия, с какой готовностью, интересом и азартом люди принимают в них участие. Мы решили не оставаться в стороне и договорились с администрацией края, Владивостока, Шкотовского района, что также будем поддерживать такие мероприятия. Надеюсь, что в это воскресенье наша поддержка принесет еще больше радости участникам велоралли», - говорит генеральный директор терминала «Порт «Вера» Евгений ДИЕВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото https://www.tvc.ru