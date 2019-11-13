Свободная земля во Владивостоке будет выставлена на продажу

На торги будет выставлено 26 лотов площадью от 0,14 до 10,6 га на Патрокле

Земли под жилищную застройку в районе бухты Патрокл во Владивостоке будут проданы на открытом аукционе. Организатором торгов выступает АО «ДОМ.РФ».

На V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент Владимир ПУТИН пообещал подумать над идеей массового жилищного строительства во владивостокской агломерации. По его словам, нужно подумать, как вписать Приморский край в те задачи, которые поставлены в соответствующем национальном проекте «Жилье и городская среда» в целом по стране.

«АО «ДОМ.РФ» исторически обладает большим по объему портфелем земельных участков во Владивостоке. Значительная их часть, а это 60 га, расположена в бухте Патрокл. Бухта Патрокл является инвестиционно привлекательной для застройщиков и инвесторов, так как обладает всей необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой», - цитирует АО «ДОМ.РФ» ТАСС.

Жилой микрорайон Патрокл находится на юго-востоке Владивостока рядом с одноименной бухтой. На ее берегу расположены жилые дома улицы Басаргина, прогулочная зона Леопардовой набережной. Там же пролегает основная объездная трасса города Седанка - Патрокл, ведущая из центра Владивостока в пригород и аэропорт.

Продаваемые земли предназначены для реализации жилищных проектов строительства многоквартирных домов с сопутствующей инженерной инфраструктурой и для строительства объектов розничной торговли с паркингами.

На торги будет выставлено 26 лотов площадью от 0,14 до 10,6 га, диапазон начальной стоимости - от 4,9 до 210 млн рублей в зависимости от размера.

«Для всех земельных участков разработан и утвержден проект планировки и межевания территории, что должно ускорить получение исходно-разрешительной документации для застройщиков, которые планируют реализовать проекты на этих участках. Часть аукционов уже объявлена, по остальным ведется их публикация», - пояснили в «ДОМ.РФ».

Кроме того, организация намерена продать участки площадью более 300 га на острове Русский, они предназначены под комплексное освоение территорий. Сейчас ведется отбор предложений от проектных организаций для дальнейшей разработки и утверждения проекта планировки территории, в которую попадают эти участки.

Досье газеты «Золотой Рог»: Фонд «ДОМ.РФ» учрежден 1 сентября 2016 года (до 3 сентября 2019 года — Фонд единого института развития в жилищной сфере). «ДОМ.РФ» уполномочен в качестве агента РФ вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемые федеральные объекты и земельные участки. Земельные участки предоставляются как для целей комплексного освоения территории, так и для отдельных проектов строительства.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.