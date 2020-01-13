Свободный порт Владивосток к столице Приморья имеет всё меньшее отношение

Его экономическая эффективность также все больше стремится к нулю

В Госдуму внесен законопроект о включении в число территорий, относящихся к свободному порту Владивосток (СПВ), городского округа Благовещенск.

Закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. Это портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим Свободного порта Владивосток, помимо Приморского края, распространяется на Хабаровский край (Ванинский и Советско-Гаванский муниципальный районы), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский), Чукотский автономный округ (Певек), в том числе территории и акватории морских портов, расположенных на территориях этих муниципальных образований.

По мнению автора документа, сенатора от Амурской области Ивана АБРАМОВА, законопроект позволит воплотить перспективные инвестиционные проекты на территории Амурской области, даст возможность модернизировать имеющиеся производства и создать новые предприятия, особенно востребованные для обеспечения переработки сельхозпродукции.

Фото Андрея САВИНА.