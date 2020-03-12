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Аэропорт Владивостока начал терять пассажиров

12 Марта 2020, 16:43 | Владивосток

В плюсе только внутрироссийские маршруты, международный пассажиропоток пошел вниз из-за коронавируса

Аэропорт Владивостока на фоне эпидемии коронавируса впервые за последние годы начал терять пассажиров. Суммарный пассажиропоток воздушной гавани Приморья в январе-феврале 2020 года составил 390 тыс. человек, что на 1% меньше, чем за первые два месяца 2019 года.

При этом международный пассажиропоток в феврале сократился по сравнению с февралем 2019 года на 25%, до 72 тыс. человек. Отметим, что в феврале прошлого года международный пассажиропоток аэропорта вырос по сравнению с февралем 2018 года на 52% - до 96 тыс. пассажиров!

Напомним, что в 2019 году было обслужено 3,08 млн пассажиров, что на 17% превысило показатель 2018 года.

С 1 февраля 2020 года аэропорт Владивосток ввел временный запрет на осуществление регулярных пассажирских воздушных перевозок на территорию КНР и в обратном направлении в связи с распространением нового типа пневмонии, вызванного коронавирусом.

Досье газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: аэропорт  коронавирус  запрет  пассажиры  китай 



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