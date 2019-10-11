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Из Владивостока можно будет улететь в Эмираты
Правда, только под Новый год и на чартере с его специфическими проблемами
Крупнейшая чартерная авиакомпания России AZUR air с 25 декабря начнет выполнять чартерные полеты из Владивостока в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). До этого полеты на этом направлении не выполнялись.
По информации АО «Международный аэропорт Владивосток», - полеты в самый крупный город ОАЭ будут выполняться на воздушных судах Boeing 767-300 с частотой один раз в десять дней.
Досье газеты «Золотой Рог»: Стратегическим партнером авиакомпании AZUR air является туроператор Anex Tour. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», авиакомпанией владеет ООО «Ван2Флай», принадлежащее гражданкам РФ Анне ФУКАЛОВОЙ (55%) и Наталье КОЧКАР (45%), ранее работавшей в Anex Tour.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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