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Из Владивостока можно будет улететь в Эмираты

11 Октября 2019, 14:04 | Владивосток

Правда, только под Новый год и на чартере с его специфическими проблемами

Крупнейшая чартерная авиакомпания России AZUR air с 25 декабря начнет выполнять чартерные полеты из Владивостока в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). До этого полеты на этом направлении не выполнялись.

По информации АО «Международный аэропорт Владивосток», - полеты в самый крупный город ОАЭ будут выполняться на воздушных судах Boeing 767-300 с частотой один раз в десять дней.

Досье газеты «Золотой Рог»: Стратегическим партнером авиакомпании AZUR air является туроператор Anex Tour. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», авиакомпанией владеет ООО «Ван2Флай», принадлежащее гражданкам РФ Анне ФУКАЛОВОЙ (55%) и Наталье КОЧКАР (45%), ранее работавшей в Anex Tour.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

 


 
Автор: Ольга Добролюбова
Теги: авиакомпания  рейс  билеты  чартер  оаэ  аэропорт  "боинг" 



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