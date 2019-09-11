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Приговор бывшему ректору ДВФУ огласят в октябре
Ему грозит лишение свободы и штраф
Тихоокеанский флотский суд 21 октября огласит приговор бывшему ректору Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергею ИВАНЦУ. Дело о коррупции в ведущем вузе региона было возбуждено в 2016 году.
Г-н Иванец обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), свою вину не признал, как и два других фигуранта дела. Еще двое вину признали и сотрудничают со следствием.
Сторона обвинения просила признать всех подсудимых виновным в совершенном ими преступлении и назначить им наказание в виде лишения свободы со штрафом.
Сторона защиты считает вину Иванца недоказанной и просит вынести в отношении него оправдательный приговор.
По данным следствия, в 2011 году между ДВФУ и ООО «Современный университет» был заключен контракт на создание информационно-технической системы на сумму около 650 млн рублей. Система должна была создаваться в пять этапов и начать работать в 2013 году, но так и не заработала. При этом в 2015 году Иванец дал указание проректорам Алексею ЦХЕ и Виктору АТАМАНЮКУ (проходят обвиняемыми по уголовному делу) подготовить и подписать акты сдачи-приемки исполнения обязательств по третьему этапу. В сентябре того же года ректор потребовал от главного бухгалтера вуза на основании указанных актов перевести ООО более 20 млн рублей с расчетного счета университета.
Сергей Иванец был назначен ректором ДВФУ в июле 2012 года. До этого он занимал пост заместителя министра образования и науки РФ. Расследование по делу ректора ДВФУ вело Главное следственное управление СКР.
Юрий РОГОВ.Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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