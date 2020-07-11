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Впервые в истории аэропорта Владивосток открыты прямые рейсы в Крым

11 Июля 2020, 10:39 | Владивосток

Время полеты до Симферополя – около 10 часов

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») начала выполнять прямые рейсы из Владивостока в Симферополь, время полета составит около 10 часов. Данное направление открыто впервые в истории аэропорта Владивосток.

Регулярные рейсы будут осуществляться один раз в неделю (вылет из Владивостока – в субботу, из Симферополя – в воскресенье), время полета составит около 10 часов.

Полеты будут осуществляться на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 747-400 с местами эконом и бизнес-класса. Оператором чартерных программ выступает туроператор «Библио-Глобус».

Досье газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть в 2019 году насчитывала 49 направлений, полеты по которым совершали более 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В январе-мае 2020 года аэропорт обслужил 569,9 тыс. пассажиров, что в 1,9 раза меньше, чем годом ранее.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС

 

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Теги: крым  рейс  туризм  аэропорт  полеты  авиакомпания "Россия" 



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