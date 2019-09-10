Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Из Владивостока на Урал можно будет долететь без посадок
Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнят рейсы на Airbus A320neo
Авиакомпания «Уральские авиалинии» 18 ноября начнет выполнять регулярные беспосадочные полеты между Екатеринбургом и Владивостоком. Рейсы будут выполняться раз в неделю по понедельникам на Airbus A320neo. Время в пути составит чуть больше семи часов.
Новый прямой рейс Екатеринбург-Владивосток дополнит уже имеющиеся на маршруте три рейса в неделю, которые выполняются с промежуточной посадкой в Иркутске.
«Уральские авиалинии» в начале августа приобрели в операционный лизинг A320neo. Гендиректор авиакомпании Сергей СКУРАТОВ заявлял, что данный самолет может находиться в воздухе порядка семи часов с полной загрузкой, что позволит запустить беспересадочные рейсы Екатеринбург-Владивосток и Екатеринбург-Хабаровск, а также из Владивостока и Хабаровска открыть рейсы в Токио.
Досье газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «Уральские авиалинии» базируются в аэропортах «Кольцово» (Екатеринбург), «Домодедово» (Москва) и «Пулково» (Санкт-Петербург). Парк воздушных судов компании насчитывает 45 самолетов Airbus. Основной владелец «Уральских авиалиний» - глава компании Сергей Скуратов.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Из Владивостока на Урал можно будет долететь без посадок
- Путин улетит из Владивостока на космодром
- В центре Владивостока желающие могут бесплатно заправить свою "Теслу"
- Виртуальный гид специально для гостей Приморья запустила МТС
- Путин перевел своего полпреда на остров Русский
- Во Владивостоке бизнес будет отстаивать свои права в международном суде
- Аэропорт Владивостока хотят заставить заплатить за чужую недвижимость
- Китайская авиакомпания возобновила полеты из Харбина во Владивосток
- 12-летняя художница из Приморья выиграла стажировку в модном доме известного дизайнера
- "Приморские тепловые сети" ведут масштабную ремонтную кампанию во Владивостоке
Новости раздела
- Из Владивостока на Урал можно будет долететь без посадок
- На острове Русском построят громадный аквапарк
- Трутнев одернул "Аэрофлот"
- Путин улетит из Владивостока на космодром
- Владивостоку создадут "цифровую копию"
- Слова Путина об ипотеке под 2% годовых для дальневосточников не так поняли
- На острове Русский можно бесплатно сдать тест на ВИЧ
- Cкандальная компания хочет заработать на острове Русском
- Путин уже во Владивостоке
- На Восточном экономическом форуме показывают новейшие вертолеты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На острове Русском построят громадный аквапарк
- Слова Путина об ипотеке под 2% годовых для дальневосточников не так поняли
- Водителей-дальнобойщиков уже в ближайшие годы начнут выкидывать на обочину
- Районный коэффициент снизят, но зарплаты не упадут – администрация Приморья
- В Приморье построят еще один угольный порт
- Министр просвещения: "Всем сидеть и зубрить!"
- На крючке у чучхе
- Инвестиции до сизо доведут
- ВЭФ вызывает одновременно тоску и гордость у известного во Владивостоке человека
- Путин знает, что дальневосточники разбегаются из региона