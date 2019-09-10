www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.57 р. 100 JPY: 61.3 р.
EUR: 72.33 р. 10 CNY: 91.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Из Владивостока на Урал можно будет долететь без посадок

10 Сентября 2019, 08:55 | Владивосток

 

Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнят рейсы на Airbus A320neo

Авиакомпания «Уральские авиалинии» 18 ноября начнет выполнять регулярные беспосадочные полеты между Екатеринбургом и Владивостоком. Рейсы будут выполняться раз в неделю по понедельникам на Airbus A320neo. Время в пути составит чуть больше семи часов.

Новый прямой рейс Екатеринбург-Владивосток дополнит уже имеющиеся на маршруте три рейса в неделю, которые выполняются с промежуточной посадкой в Иркутске.

«Уральские авиалинии» в начале августа приобрели в операционный лизинг A320neo. Гендиректор авиакомпании Сергей СКУРАТОВ заявлял, что данный самолет может находиться в воздухе порядка семи часов с полной загрузкой, что позволит запустить беспересадочные рейсы Екатеринбург-Владивосток и Екатеринбург-Хабаровск, а также из Владивостока и Хабаровска открыть рейсы в Токио.

Досье газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «Уральские авиалинии» базируются в аэропортах «Кольцово» (Екатеринбург), «Домодедово» (Москва) и «Пулково» (Санкт-Петербург). Парк воздушных судов компании насчитывает 45 самолетов Airbus. Основной владелец «Уральских авиалиний» - глава компании Сергей Скуратов.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: екатеринбург  рейс  "уральские авиалинии"  аэропорт  иркутск 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]