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Приморская верфь "Звезда" оставила родной город без газа
Сегодня лишь один резидент ТОР «Большой Камень» использует «голубое топливо», для других семнадцати такой возможности нет
Город Большой Камень, рядом с которым реализуется проект создания судостроительного комплекса «Звезда», остался без газа, заявил глава города Александр АНДРЮХИН в среду на пленарном заседании Восточного нефтегазового форума во Владивостоке. По его словам, согласно схеме газоснабжения город планирует перевести на «голубое топливо» около 7 муниципальных котельных, работающих сегодня на угле.
За помощью в решении проблемы политики обратился к залу:
- Сегодня в ТОР «Большой Камень» пришел газ. Но весь объем, который зашел по трубе, сегодня законтрактован судостроительным комплексом «Звезда». Та схема газоснабжения, которая была разработана еще в 2012 году, могла быть реализована. Но на сегодняшний день, как говорят судостроители, возможности обеспечить город газом нет. Есть ли какие-то законодательные нормативы, которые говорят о том, что если в город зашел газ, то какие-то проценты, десять или пятнадцать, должно быть зарезервировано для социальной инфраструктуры?
Вопрос, естественно, повис в воздухе.
- На текущий момент готового ответа, видимо, нет, - прервал затянувшуюся паузу модератор заседания, руководитель программы по продвижению шельфовых проектов ООО «Газпромнефть-Сахалин» Алексей ФАДЕЕВ.
- Мы готовы увеличивать мощность нашего теплоэнергетического комплекса, задействовав ресурс в виде газа. Но сегодня таких возможностей у нас нет, - подытожил глава Большого Камня. – Вопрос именно в ресурсе. На «Звезде» своя газовая котельная, которая обеспечивает потребности (верфи). Но есть потребности и у населения, и у остальных 17 резидентов ТОР «Большой Камень». Сегодня лишь один резидент в виде ССК «Звезда» получает газ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ТАСС.
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