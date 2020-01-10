Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Свободный порт Владивосток будет расширен
На этот раз за счет Приамурья
В Госдуму внесен законопроект о включении в число территорий, относящихся к свободному порту Владивосток (СПВ), городского округа Благовещенск.
Закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. Это портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим Свободного порта Владивосток, помимо Приморского края, распространяется на Хабаровский край (Ванинский и Советско-Гаванский муниципальный районы), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский), Чукотский автономный округ (Певек), в том числе территории и акватории морских портов, расположенных на территориях этих муниципальных образований.
По мнению автора документа, сенатора от Амурской области Ивана АБРАМОВА, законопроект позволит воплотить перспективные инвестиционные проекты на территории Амурской области, даст возможность модернизировать имеющиеся производства и создать новые предприятия, особенно востребованные для обеспечения переработки сельхозпродукции.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Свободный порт Владивосток будет расширен
- Любителям летать с комфортом из Владивостока в Москву с 1 января придется платить еще дороже
- Дешевых билетов в Москву уже нет
- Выполнен первый авиарейс из Владивостока в Дубай
- В Приморье чиновник за взятку приговорен к 9 годам лишения свободы
- В Приморье начали торговать лесом на экспорт
- "Аэрофлот" и S7 открыли продажи субсидируемых авиабилетов
- Из Владивостока весной можно будет улететь на Чукотку
- Новогодний фестиваль "Сделано в Приморье" заработает во Владивостоке 25 декабря
- На острове Русский появится киберполигон
Новости раздела
- Свободный порт Владивосток будет расширен
- Любителям летать с комфортом из Владивостока в Москву с 1 января придется платить еще дороже
- Дешевых билетов в Москву уже нет
- Выполнен первый авиарейс из Владивостока в Дубай
- В Приморье чиновник за взятку приговорен к 9 годам лишения свободы
- В аэропорту Владивостока обновили магазин Duty Free
- В Приморье начали торговать лесом на экспорт
- "Аэрофлот" и S7 открыли продажи субсидируемых авиабилетов
- Из Владивостока весной можно будет улететь на Чукотку
- Новогодний фестиваль "Сделано в Приморье" заработает во Владивостоке 25 декабря
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России устанавливают новые светофоры с буквами "АУ"
- В Приморье опять спасают любителей подледной рыбалки
- Легче улететь: "Плоские тарифы" продлены на весь 2020 год
- Доллар по 75
- В Приморье виновники мусорного коллапса будут уволены по звонку
- РПЦ существенно изменила правила крещения детей
- В Хабаровском крае петроглифы Сикачи-Аляна получат федеральную поддержку
- Для Дальнего Востока создали еще одну госкорпорацию
- "То, что вы пишите здесь - в мире виртуальном, очень нужно мне и помогает в мире реальном"
- Составлен календарь вымирания профессий