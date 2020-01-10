www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.23 р. 100 JPY: 56.02 р.
EUR: 68.06 р. 10 CNY: 88.35 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Свободный порт Владивосток будет расширен

10 Января 2020, 09:08 | Владивосток

На этот  раз за счет Приамурья

В Госдуму внесен законопроект о включении в число территорий, относящихся к свободному порту Владивосток (СПВ), городского округа Благовещенск.

Закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. Это портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим Свободного порта Владивосток, помимо Приморского края, распространяется на Хабаровский край (Ванинский и Советско-Гаванский муниципальный районы), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский), Чукотский автономный округ (Певек), в том числе территории и акватории морских портов, расположенных на территориях этих муниципальных образований.

По мнению автора документа, сенатора от Амурской области Ивана АБРАМОВА, законопроект позволит воплотить перспективные инвестиционные проекты на территории Амурской области, даст возможность модернизировать имеющиеся производства и создать новые предприятия, особенно востребованные для обеспечения переработки сельхозпродукции.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: Благовещенск  закон  инвестиции  сенатор  свободный порт 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]