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FESCO будет возить автомобили из Китая поездами

09 Октября 2019, 17:01 | Владивосток

Общее время в пути следования в 2,5 раза быстрее, чем по маршруту через Суэцкий канал

Транспортная группа FESCO (базовая компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство») запускает контейнерный поезд для ускоренной перевозки автомобилей из Чунцина (Китай) в Россию через Монголию.

Как сообщает FESCO, маршрут проходит через пограничные переходы Эрлянь /Замын-Ууд/ Наушки.

Доставка до склада клиента в Московской области осуществляется автомобилевозами.

Поезд со станции Чунцин будет отправляться 2-4 раза в месяц исходя из потребностей клиентов.

Основу грузопотока нового сервиса формируют автомобили, произведенные в Китае.

Первый состав из 50 40-футовых контейнеров FESCO, груженых 150 автомобилями, прибыл на станцию Воротынск (Калужская область) 6 октября.

Общее время в пути следования составило 17 суток, что в 2,5 раза быстрее, чем по маршруту через Суэцкий канал.

Досье газеты «Золотой Рог»: Группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежит ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП). В составе флота - 20 транспортных судов, в основном работающих на собственных морских линиях. Находящийся под арестом Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото FESCO.

Автор: Олег Клименко
Теги: Чуньцин  fesco  поезд  Зиявудин Магомедов  автомобили  Монголия  контейнеры  ДВМП  китай 



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