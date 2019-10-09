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FESCO будет возить автомобили из Китая поездами
Общее время в пути следования в 2,5 раза быстрее, чем по маршруту через Суэцкий канал
Транспортная группа FESCO (базовая компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство») запускает контейнерный поезд для ускоренной перевозки автомобилей из Чунцина (Китай) в Россию через Монголию.
Как сообщает FESCO, маршрут проходит через пограничные переходы Эрлянь /Замын-Ууд/ Наушки.
Доставка до склада клиента в Московской области осуществляется автомобилевозами.
Поезд со станции Чунцин будет отправляться 2-4 раза в месяц исходя из потребностей клиентов.
Основу грузопотока нового сервиса формируют автомобили, произведенные в Китае.
Первый состав из 50 40-футовых контейнеров FESCO, груженых 150 автомобилями, прибыл на станцию Воротынск (Калужская область) 6 октября.
Общее время в пути следования составило 17 суток, что в 2,5 раза быстрее, чем по маршруту через Суэцкий канал.
Досье газеты «Золотой Рог»: Группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежит ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП). В составе флота - 20 транспортных судов, в основном работающих на собственных морских линиях. Находящийся под арестом Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство».
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото FESCO.
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