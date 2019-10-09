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Энергетики завершат плановые работы на Светланской к 15 октября
В настоящий момент завершается перекладка теплосетей в районе стадиона «Авангард»
Плановые ремонтные работы на теплосетях в районе улицы Светланской специалисты филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) планируют завершить к 15 октября.
В настоящий момент завершается перекладка теплосетей в районе стадиона «Авангард». Энергетики ведут ремонт на той части теплотрассы, которая располагается на территории стадиона. Участки магистральной теплосети, находящиеся под дорожным полотном уже отремонтированы. Сам ремонт в районе улицы Светланской проходит в несколько этапов на нескольких участках. На время работ энергетики были вынуждены частично перекрывать проезжую часть.
«Ремонтировать весь запланированный участок одновременно не представлялось возможным, так как это бы очень сильно затруднило движение для автомобилистов, поэтому ремонт делали частями. Сегодня движение для автотранспорта открыто по всем полосам во всех направлениях. В ближайшее время энергетики приступят к работам по благоустройству территории, - рассказал директор СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Дмитрий ВИШНЯКОВ.
В данный момент в городе ведутся перекладки на магистральных тепловых сетях, а также проходят ремонтные работы на теплотрассах.
Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» – основной производитель электрической и тепловой энергии в южном Приморье. В структуру филиала входят: Владивостокская ТЭЦ-1, Владивостокская ТЭЦ-2, объединенная котельная «Северная», ТЭЦ «Восточная», Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС.
«Приморская генерация» обсуживает 108 км тепловых сетей во Владивостоке, 119 км – в Артеме и 50 км – в Партизанске. Осуществляет сбытовую деятельность и ведет работу по 254 000 лицевых счетов физических лиц и с 3 850 юридическими лицами во Владивостоке, Артеме и Партизанске.
Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В компании работают свыше 12 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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