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Фестиваль "Сделано в Приморье" начинается во Владивостоке на следующей неделе
Приморские производители ещё могут подать заявку на участие
Фестиваль ягод, сыра и фруктов «Сделано в Приморье» пройдет во Владивостоке с 17 по 31 июля. Принять участие в нем смогут местные производители. Прием заявок уже стартовал, и продлится он до 12 июля, сообщает ИА PrimaMedia.
Мероприятие пройдет на площадке между улицей Семеновская и улицей Адмирала Фокина. На фестивале жители Владивостока и гости города смогут попробовать и купить свежие и консервированные ягоды, фрукты, сыр и сладости местного производства. Также приморцы смогут узнать интересные рецепты приготовления различных блюд с этими ингридиентами.
Всем участникам фестиваля бесплатно предоставят торговый павильон и подключат его к электричеству. Участники несут только расходы за обслуживание торговой точки — услуги охраны и вывоза мусора.
Фестиваль начнется в пятницу, 17 июля. Организаторы обещают, что мероприятие будет проходить с тщательным соблюдением всех норм по обеспечению безопасности. Гости должны будут соблюдать социальную дистанцию и перчаточно-масочный режим.
Для гостей организаторы подготовили обширную развлекательную программу.
17 июля в 12.00 часов состоится торжественное открытие фестиваля "Сделано в Приморье". Гостей ждет концертная программа, дегустации и мастер-классы. Активности на площадке будут проходить с 12.20 до 17.20 часов.
Развлекательная программа запланирована и на 18 июля. На площадке выступят инструментальные и вокальные коллективы, пройдут дегустации и мастер-классы. Гостей ждет игровая программа с аниматорами в костюмах героев русских сказок и мультфильмов. Длится всё это будет с 13.00 до 18.00 часов.
19 июля состоится вкусный праздник пирожков с малиновым вареньем. Гости фестиваля смогут насладится вкусными сладостями, а также узнать секреты по выпечке пирожков и приготовлению варенья. С 13.00 до 15.00 часов запланирована концертная программа, с 15.00 — дегустация. С 16.00 до 17.00 часов — работа развлекательной зоны (шоу мастер-класс, аквагрим) 17.00 — 18.00 — игровая программа для детей и взрослых с аниматорами в костюмах героев русских сказок и мультфильмов.
25 июля - День ягодного чизкейка. С 13.00 до 15.00 часов гостей ждет концертная программа, в 15.00 — дегустации от участников фестиваля. С 16.00 до 17.00 будет работать развлекательная зона, а с 17.00 до 18.00 запланирована игровая программа для детей и взрослых с аниматорами в костюмах героев русских сказок и мультфильмов.
26 июля — Воскресное сырное изобилие. Приморские сыроделы раскроют свои секреты. С 13.00 до 16.00 — концертная программа, в 15.00 — дегустации от участников фестиваля. С 16.00 до 17.00 будет работать развлекательная зона (шоу мастер-класс, аквагрим). С 17.00 до 18.00 гостей ждет игровая программа для детей и взрослых с аниматорами в костюмах героев русских сказок и мультфильмов.
— Сыро-ягодная тематика — самое, на наш взгляд, удачное сочетание. В Приморье сейчас активно продолжается сезон по продаже ягод черной и красной смородины, крыжовника. Завершается сезон жимолости. У крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся ягодами, появится возможность реализовать свою продукцию. Мы отталкиваемся от нужд наших приморских предпринимателей, — отмечает зампредседателя краевого правительства Константин ШЕСТАКОВ.
Главная цель фестиваля — поддержка местных производителей. Для участия в мероприятии предприниматели должны до 12 июля направить заявку в краевой центр "Мой бизнес" на [email protected] Условия также можно узнать по телефону: 8 (423) 279-59-09.
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