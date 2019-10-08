Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Китайцев выгоняют с полей Приморья
Ограничения по использованию иностранных работников вступят в силу уже в следующем году
Для приморского агропрома наступают тяжелые времена – со следующего года допустимая доля иностранных работников в сфере выращивания овощей будет ограничена в размере 50% общей численности работников. В 2019 году эта норма действовала на территории всей России, за исключением Приморья и Астраханской области.
Не секрет, что в Приморье именно китайские рабочие составляют основную рабочую силу в овощеводстве. При этом трудолюбивых соседей обвиняют в чрезмерном использовании химикатов, что приводит к значительной деградации почвы.
Как следует из постановления о допустимой доле иностранных работников в отдельных областях экономики на 2020 год, опубликованном на сайте правительства РФ, «в сферах деятельности сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта допустимая доля составляет 26%, в области спорта - 25%».
Кроме того, на 2020 год сохранена допустимая доля в сфере строительства в размере 80% общей численности работников. Эта норма не распространится на территории Бурятии, Амурской области и Москвы.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото www.kramola.info
Новости тематики
- Китайцев выгоняют с полей Приморья
- Один из крупнейших портов Приморья заработал 2,7 миллиарда рублей прибыли
- В Приморье суд над бывшим гендиректором крупного оборонного предприятия перенесли на март
- Трутнев крайне недоволен закрытостью Свободного порта Владивосток
- Свободный порт Владивосток перешел под контроль таможни
- Владивостокский морской торговый порт не справляется с выгрузкой контейнеров
- Ведущий проектный институт Приморья получит право на полноценную работу
- Свободный порт Владивосток теряет эксклюзивность
- Порто-франко уже не эксклюзив Владивостока
- У готовящегося к банкротству завода "Радиоприбор" появился новый руководитель
Новости раздела
- Китайцев выгоняют с полей Приморья
- С ДВФУ рассчитаются за проведение Восточного экономического форума
- Юрий Трутнев: Владивосток находится в начале 90-х
- Столица ДФО: Ужасные дороги и отсутствие парковок
- Дальневосточный IT форум стартует 4 октября
- Компания из Владивостока войдет в новую государственную корпорацию
- У бывших "Хаяттов" появились новые управляющие
- Обгоревшая плавбаза "Петр Житников" пойдет на ремонт своим ходом
- Во Владивостоке начал работу новый суд
- Китай 1 октября отпразднует 70-летие образования республики
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Губернатор Кожемяко подал в суд на главу одного из районов Приморья
- Беспредел на кладбищах Уссурийска продолжается
- Некогда популярная торговая сеть лишается последних атрибутов во Владивостоке
- Нашествие китайский туристов: Приморье лидирует по числу иностранных гостей
- Дальневосточники больше других недовольны жизнью
- Установлены колонны выделения пропана и бутана для третьей и четвертой линий Амурского ГПЗ
- Во Владивостоке принято решение по ликвидации автомобильных пробок
- Якутию посетит бизнес-миссия индийских горнорудных компаний
- Ущерб от паводка в Хабаровском крае превысил 1,8 млрд рублей
- Моцареллу и буррату теперь производят на Сахалине