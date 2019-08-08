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На улицах Владивостока появятся электробусы марки "ГАЗ"
Уникальные для города транспортные средства не выдержали испытания московской зимой
«Группа ГАЗ» в ноябре поставит во Владивосток два электробуса для работы на маршрутах города. Машины оснащены ультрабыстрой зарядкой, которая пополняет полностью разряженные батареи за 9-20 минут. В соответствии с контрактом, вместе с электробусами во Владивосток будет направлена зарядная станция.
Независимые эксперты утверждают, что переход с троллейбусов на электробусы, пример в котором показала Москва, - затея не только чрезвычайно дорогостоящая, но и трудноосуществимая. В том числе из-за импортных комплектующих и ненадежности электрических автобусов в реальных условиях российской зимы. Так, 17 декабря прошлого года утром на московские маршруты не вышел ни один электробус. Причиной сбоя в движении экологичного транспорта, который должен был прийти на смену троллейбусам, стала низкая температура воздуха, которая, впрочем, не опускалась ниже -15 градусов.
В сообщении группы говорится, что электробус ГАЗ рассчитан на перевозку 85 пассажиров, имеет 30 посадочных мест и специально оборудованную для маломобильных пассажиров накопительную площадку.
По заказу администрации Владивостока электробусы будут изготовлены в спецкомплектации. Так, с учетом сложных климатических условий машины оснащаются обогревом зеркал и системами климат-контроля. Из дополнительных опций – датчики давления в шинах, USB-зарядки, система подсчета пассажиров, валидаторы для бесконтактной оплаты проезда и др.
Электробус ГАЗ разработан при участии специалистов МГТУ им. Баумана на базе низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292.
«Экологичность – один из важнейших аргументов для покупки такого вида транспорта. Нам важно протестировать электробусы, попробовать их в эксплуатации, и если они покажут себя с хорошей стороны – будем дальше развивать электрический транспорт», - сказал начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр ИВАНОВ, слова которого приведены в сообщении.
Досье газеты «Золотой Рог»: Группа «ГАЗ» объединяет 13 предприятий в 8 регионах России, выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. В 2018 году «Группа ГАЗ» начала серийное производство электробусов на Ликинском автобусном заводе. Электротранспорт производится в одном потоке на конвейере с дизельными и газовыми моделями.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Главное не количество этого электрометаллолома, а количество баббок освоенных на этом производстве. Изначально был ясен конец Ё мобиля, с Ё автобусами будет тоже самое. ИДИОТЫ в. м. е.