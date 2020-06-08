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Во Владивостоке ждут самолеты из Японии и Таиланда
Вывозные рейсы будут выполнены после получения соответствующих разрешений от властей
Авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») во вторник планирует выполнить вывозные рейсы из Токио (аэропорт Нарита) и Пхукета во Владивосток. Рейс N5481 вылетит из Токио 9 июня в 14:05 местного времени, ожидается во Владивостоке в этот же день в 17:25 местного времени. Рейс N5495 вылетит из аэропорта о. Пхукет в 21:00 местного времени, прилет во Владивосток 10 июня в 09:15 местного времени
Рейсы будут выполнены на самолетах Airbus А319 в компоновке салона 128 пассажирских кресел.
Рейсы организуются по распоряжению правительства РФ в целях возвращения российских граждан.
«Они будут выполнены после получения соответствующих разрешений от авиационных властей всех участвующих государств. Расписание рейсов может поменяться в зависимости от согласования с властями», - отмечает пресс-служба авиакомпании.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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