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ВМТП подготовился к празднованию Дня Победы
В этом году порт разместил портреты героев Великой Отечественной войны, родственников сотрудников компании
К 75-летию победы в Великой Отечественной войне сотрудники Владивостокского морского торгового порта украсили территорию портретами своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны.
Для Владивостокского морского торгового порта День Победы всегда был особенным праздником. Портовики по традиции принимают участие в акции «Бессмертный полк», реализуют собственные проекты и активно поддерживает общероссийские мероприятия.
В этом году ВМТП разместил портреты героев Великой Отечественной войны на территории порта. Все герои являются родственниками сотрудников порта.
Александр МЕЛЬНИКОВ, докер-механизатор:
— Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто имеет непосредственное отношение к Победе, наших родственников, которые сражались на передовой, героически работали в тылу, восстанавливали производство в послевоенные годы! На плакате размещено фото моего дяди Мельникова Ивана Тимофеевича, он ушел на фронт в июле 1941 года, в этот же год был ранен под Москвой. В сентябре 1943 года после лечения снова вернулся на фронт. Погиб 30 января 1944 года в звании сержанта. Мы помним наших героев и их подвиг.
В военные годы Владивостокский морской торговый порт был одним из важнейших пунктов на пути ленд-лиза. В 1941–1945 годы докеры ВМТП перевыполняли план на 200-250 %. За четыре военных года через порт прошло 10 миллионов тонн необходимых стране грузов: вооружения и техники, продуктов питания и медикаментов.
Владивостокский морской торговый порт на постоянной основе помогает ветеранам ВОВ и портовикам-ветеранам труда. Компания в течение всего года поддерживает «Фонд Ветеранов порта». В канун 75-летия победы ВМТП произвел единовременную денежную выплату ветеранам Великой Отечественной войны.
Фото ВМТП. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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