За туристами из Владивостока, застрявшими в Корее, отправят самолет "Авроры"

Всем прибывшим придется пройти карантин

Туристов, застрявших из-за коронавируса в Сеуле, планируют завтра вывезти двумя чартерными рейсами авиакомпании «Аврора».

«Два дня назад «Аврора» сделала заявку в Росавиацию на вывоз. Перед вылетом разрешение отозвали у авиакомпании. Сегодня заявку подали повторно. Завтра в 11:00 местного времени рейс из Владивостока и в 12:00 местного времени рейс из Хабаровска будут совершены, и люди прилетят», - сказал сообщил министр транспорта Сахалинской области Валерий СПИЧЕНКО.

В настоящее время в Южной Корее находятся около 300 российских туристов, в том числе приморцы.