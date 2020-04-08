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За туристами из Владивостока, застрявшими в Корее, отправят самолет "Авроры"
Всем прибывшим придется пройти карантин
Туристов, застрявших из-за коронавируса в Сеуле, планируют завтра вывезти двумя чартерными рейсами авиакомпании «Аврора».
«Два дня назад «Аврора» сделала заявку в Росавиацию на вывоз. Перед вылетом разрешение отозвали у авиакомпании. Сегодня заявку подали повторно. Завтра в 11:00 местного времени рейс из Владивостока и в 12:00 местного времени рейс из Хабаровска будут совершены, и люди прилетят», - сказал сообщил министр транспорта Сахалинской области Валерий СПИЧЕНКО.
В настоящее время в Южной Корее находятся около 300 российских туристов, в том числе приморцы.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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