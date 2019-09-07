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Трутнев одернул "Аэрофлот"
07 Сентября 2019, 00:04 | Владивосток
Пообещав приморцам сохранить льготные билеты
«Плоские» тарифы на авиабилеты на Дальний Восток отменяться не будут, сообщил журналистам в пятницу полде окончания Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ. Таким образом, «Аэрофлоту» указали его место.
«Отменяться "плоские" тарифы не будут. Думаю, дальше можно не продолжать рассуждать», - сказал г-н Трутнев.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фотобанк ТАСС
Автор:
Теги: Юрий Трутнев "Аэрофлот" билеты
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