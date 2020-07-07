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Во Владивостоке распродают землю на Патрокле
Аукционы состоятся в последний день июля
Во Владивостоке 31 июля определятся собственники трех земельных участков для строительства жилья во Владивостоке на улице Басаргина, недалеко от бухты Патрокл.
Электронные торги проводит ДОМ.РФ, заявки на участие принимаются до 27 июля.
На первом аукционе будут проданы участки общей площадью 2,25 га, по адресу: улица Басаргина, 2. Они предназначены для возведения многоквартирных жилых домов, многоярусных парковок и размещения объектов инженерной инфраструктуры. Начальная цена лота составляет 92,7 млн рублей.
В том же районе, по адресу улица Басаргина, 2 и улица Катерная, 16, будут реализованы участки площадью 10,63 га под жилищное и иное строительство. Начальная стоимость этого лота – 320,3 млн рублей.
На третий аукцион выставлен участок на улице Басаргина площадью 1,87 га. Вид разрешенного использования для этих участков – строительство многоквартирных жилых домов и создание инженерной инфраструктуры. Начальная цена лота – 100,4 млн рублей.
Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Банк ДОМ.РФ» - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, его единственным акционером является АО «ДОМ.РФ». Банк осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах РФ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото Виктора КУДИНОВА
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