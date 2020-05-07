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Очередная партия приморцев доставлена из Японии
Далее «аэробус» «Аэрофлота» полетит в Санкт-Петербург и Москву
Самолет Airbus 330-300 «Аэрофлота» прибыл сегодня из Токио во Владивосток. Планируется, что в 17:45 (10:45 мск) он вылетит в Санкт-Петербург, затем перелет в Москву.
Самолет с 269 россиянами на борту приземлился во Владивостоке в 15:45 местного времени (данные онлайн-табло аэропорта), на 45 минут позже запланированного.
Это пятый вывозной рейс, которые организован для отправки россиян домой из Японии в условиях мер по предотвращению распространения инфекции коронавируса.
На странице посольства РФ в Японии в Facebook сообщалось, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской Нижегородской, Саранской, Пензенской областях, Республике Карелия, Приморском и Хабаровском краях.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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