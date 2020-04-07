На острове Русский построят семиэтажный жилой дом

Поселят в нем преимущественно работников Театрально-образовательного комплекса

Главгосэкспертиза России одобрила представленную повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первой этап строительства театрально-образовательного комплекса на острове Русский во Владивостоке.

Проектными решениями, в частности, предусмотрено строительство первого корпуса многоквартирного секционного жилого дома общей площадью 10,6 тыс. метров. 7-этажное здание разместится в юго-восточной части жилого блока, состоящего из четырех жилых домов.

На первом этаже оборудуют служебные помещения, а также квартиры для людей с ограниченными физическими возможностями. Со второго по седьмой этажи обустроят жилые помещения.

Владивосток - один из четырех городов, где по поручению президента РФ Владимира ПУТИНА создается культурно-образовательный и музейный комплекс. Кластер в дальневосточной столице будет располагаться на двух локациях: на острове Русский и на материковой части Владивостока, в районе улицы Аксаковская. Концертный зал, филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и Государственного музея искусства народов Востока и здания Высшей школы музыкального и театрального искусств разместят на площади 3,5 га на самой высокой точке исторической части Владивостока, сопке Орлиное Гнездо. На острове Русский на площади 14 га построят хореографическую, музыкальную и среднюю общеобразовательную школы и интернаты для обучения детей музыке и балету. Также здесь появятся жилые дома для сотрудников и специалистов театрально-образовательного и музейного комплекса, в том числе 400 апартаментов для специалистов и 300 для преподавателей.