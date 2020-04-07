"Владивостокский морской торговый порт" получил новый суперкран

Он будет иметь самую большую грузоподъемность в парке портовой техники стивидора

ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток) получило новый портальный кран Liebherr в рамках программы модернизации производственных мощностей, направленной на повышение интенсивности обработки грузов.

Кран грузоподъемностью 124 тонн предназначен для обработки грузов различной номенклатуры

«Этот кран будет иметь самую большую грузоподъемность в парке портовой техники ВМТП. Новое оборудование дополнит 24 действующих крана Универсального терминала ВМТП, каждый из которых имеет грузоподъемность от 16 до 100 тонн», - пояснили в пресс-службе стивидора.

Также в 2020 году стивидор планирует получить 4 портальных крана «Витязь» грузоподъемностью до 63 тонн каждый.

ВМТП с 2017 года реализует масштабную программу модернизации производственных мощностей. В течение последних трех лет обустройство, реконструкция и модернизация затронула 130,4 тыс. кв. метра, что составляет 35% всех площадей порта.

ВМТП в 2019 году увеличил перевалку грузов на 10,5% по сравнению с показателем 2018 года, до 11,5 млн тонн; перевалка контейнеров выросла на 13%, до 624,5 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Оба результата являются рекордными показателями в истории порта.

Досье газеты «Золотой Рог»: «Владивостокский морской торговый порт» входит в транспортную группу FESCO (базовая компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП). Производственные мощности cтивидора расположены на 15 причалах порта Владивосток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ПАО «ВМТП»



