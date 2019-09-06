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Владивостоку создадут "цифровую копию"

06 Сентября 2019, 08:38 | Владивосток

МТС и ДВФУ займутся развитием Дальневосточного ИТ-кластера на острове Русский

ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о развитии Дальневосточного ИТ-кластера на острове Русский. Первым проектом станет создание элементов «цифрового» двойника Владивостока на основе технологий МТС Big Data и IoT.

В рамках соглашения МТС совместно со студентами и научными сотрудниками ДВФУ создадут геоинформационную модель Владивостока. На базе системы можно будет моделировать и анализировать различные сценарии городских процессов: отслеживать миграцию населения, прогнозировать достаточность транспортных развязок, объектов городской инфраструктуры, оценивать туристический потенциал территории и обеспечивать общественную безопасность региона.

«На Дальнем Востоке создается высокотехнологический хаб мирового уровня. В Центре цифрового развития будет сосредоточен опыт российских компаний в области «сквозных» цифровых технологий. Важно, что он не будет какой-то обособленной площадкой, где каждый работает сам на себя. Все разработки центра, имеющие важное значение для отрасли, будут тиражироваться и коммерциализироваться», - рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин НОСКОВ.

«Дальний Восток призван стать не просто центром привлечения инвестиций и реализации проектов, здесь должны развиваться и создаваться новые компетенции. Наш ближайшие соседи – страны АТР активно участвуют в борьбе за технологии, и мы здесь не должны уступать», - подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ.

«Дальневосточный федеральный университет формирует на острове Русский экосистему технологического предпринимательства для инновационного развития Дальнего Востока и обеспечения лидерства России на перспективных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Такая экосистема будет развиваться через создание на базе ДВФУ Инновационного научно-технологического центра, включающего центр цифрового развития, инжиниринговые центры, центры исследований и разработок с участием российских госкорпораций и ведущих ИТ-компаний. Рассчитываем, что участие в проекте таких компаний как МТС позволит вовлечь как можно больше студентов и ученых ДВФУ в проекты по развитию новых цифровых технологий, а также выведет на новый уровень коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности проектных команд вуза», - отметил ректор ДВФУ Никита АНИСИМОВ.

«МТС традиционный лидер телекоммуникационного рынка Приморья. Развитая инфраструктура компании служит основой для внедрения цифровых решений и концепции Smart City в регионе. Благодаря заключенному сегодня соглашению Владивосток, наряду с самыми инновационными городами мира, получит собственную цифровую копию. Геоаналитика может существенно изменить подход к организации многих процессов государственного управления, что, в свою очередь, повысит эффективность принимаемых решений по развитию территорий и позволит сделать городскую среду более комфортной для жизни», - прокомментировал президент МТС Алексей КОРНЯ.

Центр цифрового развития на острове Русский

Научно-технологический центр на острове Русский, где будет сформирована комфортная среда для создания и реализации инновационных проектов, тестирования и пилотного внедрения передовых разработок, запуска стартапов. Планируется, что МТС в центре «цифрового развития» создаст автоматизированную аналитическую систему для работы с Big Data. На первом этапе модель будет работать на основе агрегированных больших данных МТС, в дальнейшем система будет дополняться и другими агрегированными данными: об экологическом состоянии региона, загруженности дорог, электрификации и другими, что позволит создать полномасштабный «цифровой двойник» Владивостока. 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фотобанк ТАСС

 

Автор:
Теги: big data  вэф  мтс  Алексей Корня  остров русский  технологии 



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