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"Приморские тепловые сети" ведут масштабную ремонтную кампанию во Владивостоке
Подготовка к отопительному сезону не скажутся на проведении в столице Дальнего Востока Восточного экономического форума
"Приморские тепловые сети" (ПТС, предприятие АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК) с мая проводят в столице Дальнего Востока гидравлические испытания, работы на магистральных теплотрассах, плановые перекладки участков теплосетей, ремонты основного оборудования станций и котельных, а также занимаются обучением персонала в рамках подготовки к новому отопительному сезону 2019-2020гг. Ремонтная кампания призвана обеспечить бесперебойную поставку тепла в дома жителей Владивостока в зимний период.
В плане на 2019 год у энергетиков перекладки магистральных теплотрасс на 14 участках: пр-т Красного Знамени (2 участка), ул. Пушкинская, ул. Семеновская, ул. Светланская, ул. Героев Хасана, пр-т 100-летия Владивостока (2 участка), ул. Ильичева, ул. Новоивановская, ул. Хабаровская, ул. Посьетская, ул. Багратиона, ул. Борисенко. Работы на участках в районе пр-та Красного Знамени, ул. Хабаровской, ул. Посьетской, ул. Борисенко и на участке по ул. Семеновской на сегодняшний день завершены. В данный момент перекладки ведутся в районе пр-та 100-летия Владивостока (на двух участках), ул. Героев Хасана, ул. Багратиона и ул. Ильичева. В общей сложности замене подлежат более 3500 метров трубопроводов. Важно отметить, что после ремонтно-монтажных работ на местах перекладок и на отремонтированных участках проводится благоустройство территории.
С мая и по сегодняшний день специалисты ПТС по результатам гидравлических испытаний в срочном порядке устранили 116 порывов. Оборудование компании обязательно подлежит ремонту – в данный момент все 17 котлов готовят к отопительному сезону. Крупный ремонт идет на котельной «Северная». Помимо наладки оборудования здесь производится полная покраска дымовой трубы высотой 120 метров.
В июне во Владивостоке завершились весенне-летние гидравлические испытания, проходившие в четыре этапа. В данный момент ведется подготовка к предстоящим осенне-летним гидравлическим испытаниям.
«Ремонтная кампания, проводимая СП «Приморские тепловые сети», направлена на успешное прохождение предстоящего отопительного сезона. Наши ремонтные бригады усердно трудятся, стараясь максимально оперативно вести работы на теплосетях. Ни раз в ходе нынешней ремонтной кампании ПТС заканчивали ремонты раньше установленного срока, – рассказал главный инженер СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Алексей СТАРЦЕВ. – В данный момент мы готовимся к проведению летне-осенних гидравлических испытаний. В этом году они пройдут в три этапа - с 5 августа по 16 сентября».
Главный инженер Приморских тепловых сетей отмечает, что подготовка города к отопительному сезону и гидравлические испытания никак не скажутся на проведении в столице Дальнего Востока ежегодного Восточного экономического форума.
«С 5 по 12 августа у нас запланирован первый этап гидравлических испытаний, с 12 по 19 августа – второй. По итогам этих этапов мы оперативно проведем все необходимые ремонтные работы на теплосетях. Помимо этого, Приморские тепловые сети завершат все текущие ремонты к ВЭФу, который пройдет у нас с 4 по 6 сентября. Теплосети будут отремонтированы, а перекладки завершены, территории, на которых проходили ремонты, – благоустроены. Энергокомпания приложит все усилия, чтобы в дни проведения Форума ни жители, ни гости города не испытывали неудобств. Ремонтная кампания продолжится после окончания ВЭФа. Город будут ожидать третий этап гидравлических испытаний, а также плановые перекладки магистральных теплотрасс, в том числе в районе ул. Новоивановской, ул. Светланской и ул. Пушкинской. Во время этих работ без горячего водоснабжения временно останутся потребители, проживающие в границах ул. Лазо до ул. Новоивановской», – рассказал главный инженер СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Алексей Старцев.
Напомним, гидравлические испытания поэтапно пройдут в разных районах Владивостока с 5 августа по 16 сентября, в связи с чем жителям Владивостока будет временно недоступна услуга горячего водоснабжения (ГВС):
С 5 по 12 августа без ГВС останутся жители Фрунзенского и части Ленинского и Первореченского районов, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-1.
С 12 по 19 августа проверке в рамках гидравлических испытаний подвергнется и Голдобинская теплотрасса, в результате чего без ГВС останутся жители Первомайского района, получающие тепло от ТЭЦ-2. Помимо этого, коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная».
С 9 по 16 сентября от горячего водоснабжения будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ «Восточная». Также временно ГВС будет отключено у жителей Ленинского района, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. Проверка Фадеевской теплотрассы станет заключительным этапом гидравлических испытаний.
Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям горячего водоснабжения, так как Правила технической эксплуатации тепловых сетей напрямую предписывают во время гидравлических испытаний отключать от системы горячего водоснабжения потребителей. Это мера вынужденная, но необходимая, иначе невозможно подготовить теплосети к предстоящему отопительному сезону.
Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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