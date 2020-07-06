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Приморцы улетели в Сочи
Прямые регулярные рейсы на популярный курорт выполняются дважды в неделю
Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») во вторник впервые в современной истории аэропорта Владивосток начала выполнять прямые регулярные рейсы в Сочи. Загрузка первого борта составила 100%.
Полеты осуществляются два раза в неделю по понедельникам и четвергам на воздушных судах Boeing 747-400 с салонами эконом и бизнес-класса. 11 июля АК «Россия» начнет выполнять прямые полеты из Владивостока в Симферополь один раз в неделю по субботам. Полеты по обоим направлениям выполняются в партнерстве с туроператором «Библио-Глобус».
«Изменение конъюнктуры туристического рынка дало возможность авиакомпании развивать внутрироссийские направления, которые до настоящего времени были недооценены. Благодаря этим изменениям для жителей Владивостока впервые появилась возможность провести отпуск на Черном море», - сказал гендиректор АО «Авиакомпания «Россия» Сергей АЛЕКСАНДРОВСКИЙ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото: авиакомпания «Россия»
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