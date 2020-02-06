Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Аэрофлот" начнет летать в Сингапур
О прямом рейсе из Владивостока на Сингапур остается только мечтать
Авиакомпания «Аэрофлот» 25 октября открывает прямые регулярные рейсы Москва - Сингапур. Полеты будут выполняться пять раз в неделю на дальнемагистральных самолетах А350-900 в трехклассной компоновке.
A350-900 относится к семейству «свершироких» Airbus A350 Extra Wide Body, рассчитан на перевозку 325-440 пассажиров в зависимости от компоновки салона, дальность полета составляет 15 тыс. км. A350 - первый самолёт Airbus, в котором фюзеляж и крыло в основном изготовлены из углепластика. «Аэрофлот» является единственным среди российских авиакомпаний заказчиком самолетов этого типа. Среди крупнейших мировых эксплуатантов А350 - Qatar Airways, Cathay Pacific, Singapore Airlines и Finnair.
«Аэрофлот» открывает новые пункты назначения в странах Азии для закрепления позиций на одном из важнейших транзитных рынков Европа-Азия. За счет рейсов в Сингапур компания рассчитывает привлечь трансферный пассажиропоток из Лондона, Парижа, Цюриха, Амстердама, Рима, Мадрида, Стокгольма и других европейских столиц», - отмечает компания.
Отметим, что в сентябре прошлого года на V Восточном экономическом форуме губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО предложил рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения между Сингапуром и Владивостоком, акционером аэропорта которого является сингапурский аэропортовый оператор Changi Airports International.
«Мы разговаривали с руководством международного аэропорта Владивосток. Их цель до 2024 года увеличить пассажиропоток до 5 млн человек в год. Поэтому мы заинтересованы в прямом рейсе в Сингапур, но нам нужно провести экономическое обоснование. Надеемся, что это будет целесообразно», - сказал старший министр, министр-координатор социальной политики Республики Сингапур Тарман ШАНМУГАРАТНАМ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- "Аэрофлот" начнет летать в Сингапур
- Авиакомпании "Аврора" и S7 прекратили полеты в Китай
- Коронавирус оставил Приморье без дешевой рабочей силы
- "Макдональдс" скоро во Владивостоке
- Китайская эпидемия ударила по аэропорту Владивосток
- Стал известен новый срок запуска отелей "Хаятт" во Владивостоке
- Во Владивостоке суд начал рассматривать иск Генпрокуратуры о взыскании с экс-мэра Пушкарева 3,2 млрд рублей
- Из Москвы во Владивосток на поезде с комфортом
- На "Приморский кондитер" нагрянул ОМОН
- Грандиозная программа и ценные призы ждут приморцев на фестивале "Народная рыбалка"
Новости раздела
- "Аэрофлот" начнет летать в Сингапур
- Авиакомпании "Аврора" и S7 прекратили полеты в Китай
- Коронавирус оставил Приморье без дешевой рабочей силы
- "Макдональдс" скоро во Владивостоке
- Китайская эпидемия ударила по аэропорту Владивосток
- Авиакомпания Japan Airlines первой из японских авиакомпаний начнет летать из Владивостока в Токио
- Стал известен новый срок запуска отелей "Хаятт" во Владивостоке
- Во Владивостоке уже невыгодно сдавать жилье в аренду
- Во Владивостоке суд начал рассматривать иск Генпрокуратуры о взыскании с экс-мэра Пушкарева 3,2 млрд рублей
- Из Москвы во Владивосток на поезде с комфортом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморцев оставили один на один с оборзевшими спекулянтами (фото)
- Более 1600 автоматов "АК-47" задержала Владивостокская таможня
- В Приморье намерены повысить производительность труда минимум на 30 процентов
- Во Владивостоке в суде бьются за городской сквер
- Открытие буферной зоны вокруг Уссурийска показало спрос
- Резидент ТОР "Хабаровск" реализовал проект информационного моделирования зданий
- Во Владивостоке WWF России дал старт Всемирному году журавля в бассейне Амур
- Арктический центр эпоса и искусств в Якутии не будет иметь аналогов в мире
- Новые меры поддержки инвесторов начнут действовать в Хабаровском крае
- В Приамурье продолжаются мероприятия для предотвращения распространения коронавируса