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"Аэрофлот" начнет летать в Сингапур

06 Февраля 2020, 16:36 | Владивосток

О прямом рейсе из Владивостока на Сингапур остается только мечтать

Авиакомпания «Аэрофлот» 25 октября открывает прямые регулярные рейсы Москва - Сингапур. Полеты будут выполняться пять раз в неделю на дальнемагистральных самолетах А350-900 в трехклассной компоновке.

A350-900 относится к семейству «свершироких» Airbus A350 Extra Wide Body, рассчитан на перевозку 325-440 пассажиров в зависимости от компоновки салона, дальность полета составляет 15 тыс. км. A350 - первый самолёт Airbus, в котором фюзеляж и крыло в основном изготовлены из углепластика. «Аэрофлот» является единственным среди российских авиакомпаний заказчиком самолетов этого типа. Среди крупнейших мировых эксплуатантов А350 - Qatar Airways, Cathay Pacific, Singapore Airlines и Finnair.

«Аэрофлот» открывает новые пункты назначения в странах Азии для закрепления позиций на одном из важнейших транзитных рынков Европа-Азия. За счет рейсов в Сингапур компания рассчитывает привлечь трансферный пассажиропоток из Лондона, Парижа, Цюриха, Амстердама, Рима, Мадрида, Стокгольма и других европейских столиц», - отмечает компания.

Отметим, что в сентябре прошлого года на V Восточном экономическом форуме губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО предложил рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения между Сингапуром и Владивостоком, акционером аэропорта которого является сингапурский аэропортовый оператор Changi Airports International.

«Мы разговаривали с руководством международного аэропорта Владивосток. Их цель до 2024 года увеличить пассажиропоток до 5 млн человек в год. Поэтому мы заинтересованы в прямом рейсе в Сингапур, но нам нужно провести экономическое обоснование. Надеемся, что это будет целесообразно», - сказал старший министр, министр-координатор социальной политики Республики Сингапур Тарман ШАНМУГАРАТНАМ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: "Аэрофлот"  рейс  аэропорт  Сингапур  Олег Кожемяко  акционеры 



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