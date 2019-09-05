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Слова Путина об ипотеке под 2% годовых для дальневосточников не так поняли

05 Сентября 2019, 18:06 | Владивосток

Льготная программа для молодежи стартует уже в этом году сроком на пять лет

Президент России Владимир ПУТИН сегодня на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) объявил о запуске на Дальнем Востоке специальной ипотечной программы. Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2% годовых. Она начнет действовать уже в этом году за счет средств госпрограммы развития Дальнего Востока и АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ, единственным акционером является ВЭБ).

Глава Сбербанка Герман ГРЕФ в кулуарах ВЭФ заявил, что крупнейший банк страны хотел бы участвовать в этом проекте, но пока непонятны механизмы. «Конечно, я думаю, что на ипотеку двухпроцентную спрос будет. Но пока рано обсуждать, потому что непонятен механизм, объемы»,- сказал г-н Греф.

По словам г-на Путина, суммарный коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке выше среднероссийского уровня: из 8,2 млн жителей федерального округа почти 1,5 млн - это школьники, студенты вузов, учащиеся колледжей.

- Первая и ключевая задача нового этапа развития Дальнего Востока – поддержать молодежь, - сказал глава государства. - Прежде всего нам необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья, причем, оно должно быть максимально доступным. В этой связи мы вчера с коллегами, еще раз повторяю, руководителями регионов обсуждали этот вопрос. Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под два процента годовых.

Мы совсем недавно ввели здесь льготную ставку по ипотеке ниже, чем в среднем по стране – в пять процентов. Коллеги убедили меня вчера в том, что этого недостаточно. И сразу хочу предупредить руководителей других регионов, мы не можем сделать это по всей стране. Да и это потеряет смысл, потому что цель этой меры – привлечь именно на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры и так далее.

Предлагаю запустить эту программу уже в этом году сроком на пять лет. Поясню – почему. Потому что, во-первых, мы должны будем внимательно просчитать объемы финансирования и их источники на будущее, потому что это длящиеся полномочия.

Распространить ее на так называемый первичный рынок жилья, то есть на вновь возводимые объекты жилищного строительства, а также на индивидуальное жилищное строительство для тех граждан, которые взяли так называемый «дальневосточный гектар».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото kremlin.ru

Автор: Олег Клименко
Теги: банк  вэф  Владимир Путин  ипотека  молодежь 



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