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На острове Русский можно бесплатно сдать тест на ВИЧ
Очередей не наблюдается
На острове Русский во время Восточного экономического форума (ВЭФ) развернут мобильная лаборатория (на фото), в которой любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и СПИД и получить консультацию.
Документы предъявлять не нужно: тестирование анонимно. Результат готов через 15 минут.
Возможность провериться на ВИЧ предоставляется в рамках Всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019".
Согласно данным отчета Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава РФ, в 2018 году от ВИЧ в стране умерли более 20 тыс. человек. Смертность от ВИЧ за год выросла на 2,2%. Отмечается, что большинство умерших от заболевания за последний год - это люди в возрасте от 25 до 55 лет. Пик смертности от ВИЧ как среди мужчин, так и среди женщин, приходится на период от 25 до 34 лет.
Показатель «распространенность ВИЧ» на конец 2018 года вырос на 1,2%. Наибольший уровень заболеваемости в расчете на 100 тыс. населения в 2018 году зафиксирован в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской областях и Пермском крае.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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