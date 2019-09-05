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На острове Русский можно бесплатно сдать тест на ВИЧ

05 Сентября 2019, 09:41 | Владивосток

Очередей не наблюдается

На острове Русский во время Восточного экономического форума (ВЭФ) развернут мобильная лаборатория (на фото), в которой любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и СПИД и получить консультацию.

Документы предъявлять не нужно: тестирование анонимно. Результат готов через 15 минут.

Возможность провериться на ВИЧ предоставляется в рамках Всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019".

Согласно данным отчета Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава РФ, в 2018 году от ВИЧ в стране умерли более 20 тыс. человек. Смертность от ВИЧ за год выросла на 2,2%. Отмечается, что большинство умерших от заболевания за последний год - это люди в возрасте от 25 до 55 лет. Пик смертности от ВИЧ как среди мужчин, так и среди женщин, приходится на период от 25 до 34 лет.

Показатель «распространенность ВИЧ» на конец 2018 года вырос на 1,2%. Наибольший уровень заболеваемости в расчете на 100 тыс. населения в 2018 году зафиксирован в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской областях и Пермском крае.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото автора

 

Автор: Олег Клименко
Теги: медицина  остров русский  акция  тест  вэф  СПМД  лаборатория 



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