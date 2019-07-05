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ФСБ задержала охранника из Владивостока, находившегося в розыске 14 лет
Им оказался один из лидеров банды, на счету которой около 20 убийств
Сотрудники ФСБ задержали во Владивостоке разыскиваемого в течение 14 лет за серию убийств в Гомельской области Сергея ДЕРБЕНЕВА. Об этом говорится в сообщении МВД Белоруссии, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.
«Сергей Дербенев свыше 14 лет находился в международном розыске за совершение убийств в Гомельской области в конце 90-х - начале 2000 годов. Сейчас 52-летний гомельчанин находится в СИЗО, готовится процедура его экстрадиции в Беларусь», - говорится в сообщении МВД Белоруссии.
Дербенев является одним из лидеров так называемой банды Морозова, на счету которой более 100 преступлений, в том числе, около 20 убийств. Лидеры группировки Сергей МОРОЗОВ, Игорь ДАНЧЕНКО и Валерий ГОРБАТЫЙ были приговорены к высшей мере наказания.
Дербенев работал во Владивостоке охранником на одном из предприятий. Во время задержания он предъявил российский паспорт на чужое имя. «Предполагается, что документ является подлинным. Предстоит выяснить, на каком основании он был выдан задержанному», - отметили в МВД Белоруссии, уточнив, что на свободе остаются еще два участника организованной преступной группы.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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