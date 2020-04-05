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Авиакомпания "Россия" прекратила полеты из Владивостока в Москву
Из-за сниженного спроса на фоне общего ограничения авиасообщения
Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») по 1 мая отменила рейсы из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский. Во Владивосток АК «Россия» летала ежедневно.
Ранее о сокращении рейсов в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский с 6 по 12 апреля сообщил «Аэрофлот».
Полеты отменены « соответствии с решением региональных властей о временном ограничении авиасообщения и общим падением спроса на авиационные перевозки в период».
В то же время АК «Россия» продолжает выполнять рейсы из Москвы в Магадан (четыре раза в неделю).
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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