Авиакомпания "Россия" прекратила полеты из Владивостока в Москву

Из-за сниженного спроса на фоне общего ограничения авиасообщения

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») по 1 мая отменила рейсы из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский. Во Владивосток АК «Россия» летала ежедневно.

Ранее о сокращении рейсов в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский с 6 по 12 апреля сообщил «Аэрофлот».

Полеты отменены « соответствии с решением региональных властей о временном ограничении авиасообщения и общим падением спроса на авиационные перевозки в период».

В то же время АК «Россия» продолжает выполнять рейсы из Москвы в Магадан (четыре раза в неделю).