FESCO возглавит новый президент

Группой будет руководить выпускник Дальневосточного государственного университета

Новым президентом Транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство») с 6 марта будет назначен вице-президент группы по финансам Максим САХАРОВ. Его предшественник Александр ИСУРИН может возглавить ПАО «Трансконтейнер».

Г-н Сахаров окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «мировая экономика», а также Высшую школу международного бизнеса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В FESCO работает c 2005 года, в компании прошел путь от экономиста до директора департамента планирования и отчетности и директора по операционной эффективности и бизнес-анализу, в 2016 году был назначен вице-президентом по финансам.

На должность вице-президента по финансам FESCO будет назначен Леонид ЗВЯГИНЦЕВ, возглавлявший департамент корпоративного финансирования.

Г-н Исурин стал президентом FESCO в феврале 2016 года, до этого занимал должность старшего вице-президента по коммерческой работе.

Досье газеты «Золотой Рог»: Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG. FESCO принадлежат железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ «Русская тройка», ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток). В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 6 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото портала CFO-Russia.ru