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Путин уже во Владивостоке
Сегодня он проведет заседание Госсовета по дальнейшей судьбе Дальнего Востока
Президент России Владимир ПУТИН прибыл во Владивосток из Монголии, где в рамках визита, приуроченного к 80-летию победы на Халхин-голе, провел переговоры со своим коллегой Халтмаагийном БАТТУЛГОЙ.
Сегодня глава государства проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой МОДИ, а также посетит с индийским лидером верфь «Звезда» в Большом Камне.
Также в среду президент России проведет заседание президиума Госсовета по вопросу национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.
В четверг Путин встретится с премьерами Малайзии и Японии Махатхиром Мохамадом и Синдзо Абэ, а также с заместителем премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа. После этого президент России примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Вечером в тот же день Путин, Абэ и Моди посетят международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет.
Предполагается, что после ВЭФ Путин посетит космодром «Восточный», где обсудит ход его строительства.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото kremlin.ru
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