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"Газпром" прописался на острове Русском

04 Июля 2019, 17:54 | Владивосток

Компания выполнила поручение Президента России

Сегодня на острове Русский состоялось торжественное открытие Дальневосточного филиала ООО «Газпром 335». R&D-центр будет отвечать, в частности, за координацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработку отдельных элементов конструкций и оборудования систем подводной добычи углеводородов и установок переработки газа и производства СПГ, за сотрудничество в сфере использования робототехнических комплексов.

R&D-центр будет располагаться на площадях Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Президент Владимир ПУТИН по итогам Восточного экономического форума 2018 поручил правительству вместе с госкомпаниями и госкорпорациями к 1 мая 2019 года подготовить доклад по вопросу о размещении на острове Русском инжиниринговых подразделений, а также центров исследований и разработок.

R&D (англ. Research and Development) -  комплекс мероприятий/услуг, включающий в себя как научные исследования, эксперименты, поиск, изыскания, так и производство опытных и мелкосерийных образцов продукции (прототипов или тестовых образцов), предшествующий запуску нового продукта/услуги или технологии/системы в промышленное производство.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: ДВФУ  остров русский  r&d  "газпром" 



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