"Газпром" прописался на острове Русский

Выполнив поручение Президента

Сегодня на острове Русский состоялось торжественное открытие Дальневосточного филиала ООО «Газпром 335». R&D-центр будет отвечать, в частности, за координацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработку отдельных элементов конструкций и оборудования систем подводной добычи углеводородов и установок переработки газа и производства СПГ, за сотрудничество в сфере использования робототехнических комплексов.

R&D-центр будет располагаться на площадях Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Президент Владимир ПУТИН по итогам Восточного экономического форума 2018 поручил правительству вместе с госкомпаниями и госкорпорациями к 1 мая 2019 года подготовить доклад по вопросу о размещении на острове Русский инжиниринговых подразделений, а также центров исследований и разработок.

R&D (англ. Research and Development) - комплекс мероприятий/услуг, включающий в себя как научные исследования, эксперименты, поиск, изыскания, так и производство опытных и мелкосерийных образцов продукции (прототипов или тестовых образцов), предшествующий запуску нового продукта/услуги или технологии/системы в промышленное производство.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС