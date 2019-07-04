Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Газпром" прописался на острове Русский
Выполнив поручение Президента
Сегодня на острове Русский состоялось торжественное открытие Дальневосточного филиала ООО «Газпром 335». R&D-центр будет отвечать, в частности, за координацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработку отдельных элементов конструкций и оборудования систем подводной добычи углеводородов и установок переработки газа и производства СПГ, за сотрудничество в сфере использования робототехнических комплексов.
R&D-центр будет располагаться на площадях Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Президент Владимир ПУТИН по итогам Восточного экономического форума 2018 поручил правительству вместе с госкомпаниями и госкорпорациями к 1 мая 2019 года подготовить доклад по вопросу о размещении на острове Русский инжиниринговых подразделений, а также центров исследований и разработок.
R&D (англ. Research and Development) - комплекс мероприятий/услуг, включающий в себя как научные исследования, эксперименты, поиск, изыскания, так и производство опытных и мелкосерийных образцов продукции (прототипов или тестовых образцов), предшествующий запуску нового продукта/услуги или технологии/системы в промышленное производство.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ТАСС
Новости тематики
- "Газпром" прописался на острове Русский
- Дарькин увлекся поиском золота
- Оказалось, что Русский и Шамора далеко не самые любимые места отдыха владивостокцев
- Лагутенко объяснил, почему Владивосток не в состоянии провести крупный музыкальный фестиваль
- На Спортивной набережной Владивостока открылась фотовыставка "Поколение М: Live"
- Константин Хабенский станет президентом кинофестиваля "Меридианы Тихого"
- Популярный в Приморье погранпереход попал под реконструкцию
- В историческом центре Владивостока открылась гостиница эконом-класса
- Во Владивостоке началась ремонтная кампания по подготовке к отопительному сезону 2019 – 2020гг.
- Группа компаний "Славда" выпустила серию напитков с необычными вкусами
Новости раздела
- "Газпром" прописался на острове Русский
- Дарькин увлекся поиском золота
- Оказалось, что Русский и Шамора далеко не самые любимые места отдыха владивостокцев
- Лагутенко объяснил, почему Владивосток не в состоянии провести крупный музыкальный фестиваль
- На Спортивной набережной Владивостока открылась фотовыставка "Поколение М: Live"
- Константин Хабенский станет президентом кинофестиваля "Меридианы Тихого"
- Популярный в Приморье погранпереход попал под реконструкцию
- В историческом центре Владивостока открылась гостиница эконом-класса
- Во Владивостоке началась ремонтная кампания по подготовке к отопительному сезону 2019 – 2020гг.
- Группа компаний "Славда" выпустила серию напитков с необычными вкусами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморье лишилось одной из крупнейших компаний
- Для закрытия Спортивки нашлась неожиданная причина
- Страховку по банковским вкладам расширят
- В банках все чаще стали пропадать вклады россиян
- Животных из "китовой тюрьмы" просто выкинули в море (Фото)
- "Заказать сегодня можно любого"
- 500 миллионов рублей вложат в выращивание трепанга в Приморье
- Во Владивостоке Золотой мост станет участником праздничного события
- Cливки на китайский вкус
- Охотничьи хозяйства вносят свой вклад в сохранение амурского тигра на Дальнем Востоке