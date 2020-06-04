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Пассажиры из Москвы и Новосибирска обязаны предоставить в аэропорту Владивостока справку об отсутствии коронавируса
В случае отсутствия справки прилетевшие подлежат обязательной изоляции и медицинскому наблюдению
Аэропорт Владивостока ввел новые правила для прибывающих в Приморский край пассажиров из Москвы и Новосибирска. Отныне им необходимо предоставлять справку специалистам Роспотребнадзора о результатах лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию. При этом, обследование необходимо проводить не более чем за два дня до убытия.
Как сообщила пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ), дополнительные меры безопасности введены по решению оперативного штаба Приморья в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
В случае отсутствия справки авиапассажиры подлежат обязательной изоляции и медицинскому наблюдению. Постоянно проживающие на территории края граждане, либо имеющие подтвержденные условия для самоизоляции - в домашних условиях в течение 14 дней.
Пассажиры, проживающие на территориях других субъектов РФ и не имеющие подтвержденных условий для организации самоизоляции на территории Приморья, будут размещены в обсерваторах.
Досье газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото АО «МАВ»
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