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"Аэрофлот" отменяет половину рейсов из Владивостока в Москву

04 Апреля 2020, 08:06 | Владивосток

Пассажиры отмененных рейсов будут перебронированы на выполняемые

Крпунейшая авиакомпания России «Аэрофлот» с 6 апреля серьезно сокращает перевозки по Россиии из-за падения спроса. В том числе на направлении Владивосток – Москва вместо 14 рейсов в неделю будет выполняться семь.

Перевозки в пять городов Дальнего Востока - Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан - также сокращает его дочерняя авиакомпания «Россия».

«Аэрофлот» временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях. Изменения связаны с существенным сокращением спроса на внутренние авиаперевозки ввиду принятых ограничений на передвижение граждан», - поясняет авиакомпания.

Пассажиры отмененных рейсов будут перебронированы на выполняемые, отмечает перевозчик.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Расписание внутренних рейсов из Москвы до 12 апреля 2020 года:

Направление

6 апреля

7 апреля

8 апреля

9 апреля

10 апреля

11 апреля

12 апреля

Частота выполнения рейсов после 6 апреля

Частота рейсов до сокращения

Абакан

    

1

  

1

1

1

4

5

Анапа

1

1

1

1

1

1

1

7

21

Архангельск

2

1

1

1

1

1

1

8

28

Астрахань

1

1

1

1

1

1

1

7

21

Барнаул

1

  

1

  

1

1

  

4

12

Белгород

1

1

1

1

1

1

1

7

21

Владивосток

1

1

1

1

1

1

1

7

14

Владикавказ

1

  

1

    

1

1

4

7

Волгоград

1

1

1

1

1

1

1

7

35

Воронеж

1

1

1

1

1

1

1

7

21

Геленджик

1

  

1

    

1

1

4

7

Грозный

              

0

7

Екатеринбург

3

3

3

3

3

3

3

21

70

Ижевск

1

1

1

1

1

1

1

7

21

Иркутск

1

1

1

1

1

1

1

7

28

Казань

2

2

2

2

2

2

2

14

56

Калининград

2

2

2

2

2

2

2

14

42

Кемерово

1

  

1

  

1

1

  

4

7

Краснодар

3

3

3

3

3

3

3

21

49

Красноярск

1

1

1

1

1

1

1

7

28

Магас

    

1

  

1

  

1

3

7

Магнитогорск

1

1

1

1

1

1

1

7

14

Махачкала

2

1

1

1

2

2

2

11

21

Минеральные Воды

2

2

2

2

2

2

2

14

35

Мурманск

2

2

2

2

2

2

2

14

28

Нальчик

    

1

  

1

  

1

3

7

Нижневартовск

1

1

1

1

1

1

1

7

14

Нижнекамск

1

1

1

1

1

1

1

7

21

Нижний Новгород

2

2

2

2

2

2

2

14

42

Новокузнецк

1

  

1

  

1

1

  

4

7

Новосибирск

1

1

1

1

1

1

1

7

28

Новый Уренгой

1

1

1

1

1

1

1

7

14

Омск

1

1

1

1

1

1

1

7

21

Оренбург

2

2

2

2

2

2

2

14

21

Пермь

2

2

2

2

2

2

2

14

42

Петропавловск-Камчатский

  

1

1

1

1

1

1

6

7

Ростов-на-Дону

2

2

2

2

2

2

2

14

49

Самара

2

2

2

2

2

2

2

14

49

Санкт-Петербург

10

10

10

10

10

10

10

70

140

Саранск

    

1

  

1

  

1

3

7

Саратов

1

1

1

1

1

1

1

7

14

Симферополь

5

3

3

3

3

4

4

25

42

Сочи

4

4

4

4

7

9

8

40

77

Сочи-Симферополь

            

1

1

7

Ставрополь

1

1

1

1

1

1

1

7

21

Сургут

1

1

1

1

1

1

1

7

21

Сыктывкар

1

1

1

1

1

1

1

7

14

Томск

1

1

1

1

1

1

1

7

14

Тюмень

1

1

1

1

1

1

1

7

28

Ульяновск

1

1

1

1

1

1

1

7

21

Уфа

2

2

2

2

2

2

2

14

49

Хабаровск

1

1

1

1

1

1

1

7

7

Ханты-Мансийск

1

  

1

  

1

  

1

4

7

Челябинск

2

2

2

2

2

2

2

14

35

Южно-Сахалинск

1

1

1

1

1

1

1

7

7

Якутск

    

1

1

1

  

1

4

6


 

Автор: Олег Клименко
Теги: пассажиры  Москва  "Аэрофлот"  билеты  отмена  рейсы 



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