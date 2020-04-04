"Аэрофлот" отменяет половину рейсов из Владивостока в Москву

Пассажиры отмененных рейсов будут перебронированы на выполняемые

Крпунейшая авиакомпания России «Аэрофлот» с 6 апреля серьезно сокращает перевозки по Россиии из-за падения спроса. В том числе на направлении Владивосток – Москва вместо 14 рейсов в неделю будет выполняться семь.

Перевозки в пять городов Дальнего Востока - Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан - также сокращает его дочерняя авиакомпания «Россия».

«Аэрофлот» временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях. Изменения связаны с существенным сокращением спроса на внутренние авиаперевозки ввиду принятых ограничений на передвижение граждан», - поясняет авиакомпания.

Пассажиры отмененных рейсов будут перебронированы на выполняемые, отмечает перевозчик.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Расписание внутренних рейсов из Москвы до 12 апреля 2020 года:

Направление 6 апреля 7 апреля 8 апреля 9 апреля 10 апреля 11 апреля 12 апреля Частота выполнения рейсов после 6 апреля Частота рейсов до сокращения Абакан 1 1 1 1 4 5 Анапа 1 1 1 1 1 1 1 7 21 Архангельск 2 1 1 1 1 1 1 8 28 Астрахань 1 1 1 1 1 1 1 7 21 Барнаул 1 1 1 1 4 12 Белгород 1 1 1 1 1 1 1 7 21 Владивосток 1 1 1 1 1 1 1 7 14 Владикавказ 1 1 1 1 4 7 Волгоград 1 1 1 1 1 1 1 7 35 Воронеж 1 1 1 1 1 1 1 7 21 Геленджик 1 1 1 1 4 7 Грозный 0 7 Екатеринбург 3 3 3 3 3 3 3 21 70 Ижевск 1 1 1 1 1 1 1 7 21 Иркутск 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Казань 2 2 2 2 2 2 2 14 56 Калининград 2 2 2 2 2 2 2 14 42 Кемерово 1 1 1 1 4 7 Краснодар 3 3 3 3 3 3 3 21 49 Красноярск 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Магас 1 1 1 3 7 Магнитогорск 1 1 1 1 1 1 1 7 14 Махачкала 2 1 1 1 2 2 2 11 21 Минеральные Воды 2 2 2 2 2 2 2 14 35 Мурманск 2 2 2 2 2 2 2 14 28 Нальчик 1 1 1 3 7 Нижневартовск 1 1 1 1 1 1 1 7 14 Нижнекамск 1 1 1 1 1 1 1 7 21 Нижний Новгород 2 2 2 2 2 2 2 14 42 Новокузнецк 1 1 1 1 4 7 Новосибирск 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Новый Уренгой 1 1 1 1 1 1 1 7 14 Омск 1 1 1 1 1 1 1 7 21 Оренбург 2 2 2 2 2 2 2 14 21 Пермь 2 2 2 2 2 2 2 14 42 Петропавловск-Камчатский 1 1 1 1 1 1 6 7 Ростов-на-Дону 2 2 2 2 2 2 2 14 49 Самара 2 2 2 2 2 2 2 14 49 Санкт-Петербург 10 10 10 10 10 10 10 70 140 Саранск 1 1 1 3 7 Саратов 1 1 1 1 1 1 1 7 14 Симферополь 5 3 3 3 3 4 4 25 42 Сочи 4 4 4 4 7 9 8 40 77 Сочи-Симферополь 1 1 7 Ставрополь 1 1 1 1 1 1 1 7 21 Сургут 1 1 1 1 1 1 1 7 21 Сыктывкар 1 1 1 1 1 1 1 7 14 Томск 1 1 1 1 1 1 1 7 14 Тюмень 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Ульяновск 1 1 1 1 1 1 1 7 21 Уфа 2 2 2 2 2 2 2 14 49 Хабаровск 1 1 1 1 1 1 1 7 7 Ханты-Мансийск 1 1 1 1 4 7 Челябинск 2 2 2 2 2 2 2 14 35 Южно-Сахалинск 1 1 1 1 1 1 1 7 7 Якутск 1 1 1 1 4 6



