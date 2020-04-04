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"Аэрофлот" отменяет половину рейсов из Владивостока в Москву
Пассажиры отмененных рейсов будут перебронированы на выполняемые
Крпунейшая авиакомпания России «Аэрофлот» с 6 апреля серьезно сокращает перевозки по Россиии из-за падения спроса. В том числе на направлении Владивосток – Москва вместо 14 рейсов в неделю будет выполняться семь.
Перевозки в пять городов Дальнего Востока - Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан - также сокращает его дочерняя авиакомпания «Россия».
«Аэрофлот» временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях. Изменения связаны с существенным сокращением спроса на внутренние авиаперевозки ввиду принятых ограничений на передвижение граждан», - поясняет авиакомпания.
Пассажиры отмененных рейсов будут перебронированы на выполняемые, отмечает перевозчик.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Расписание внутренних рейсов из Москвы до 12 апреля 2020 года:
|
Направление
|
6 апреля
|
7 апреля
|
8 апреля
|
9 апреля
|
10 апреля
|
11 апреля
|
12 апреля
|
Частота выполнения рейсов после 6 апреля
|
Частота рейсов до сокращения
|
Абакан
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
5
|
Анапа
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
21
|
Архангельск
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
8
|
28
|
Астрахань
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
21
|
Барнаул
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
12
|
Белгород
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
21
|
Владивосток
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
14
|
Владикавказ
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
7
|
Волгоград
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
35
|
Воронеж
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
21
|
Геленджик
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
7
|
Грозный
|
0
|
7
|
Екатеринбург
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
21
|
70
|
Ижевск
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
21
|
Иркутск
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
28
|
Казань
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
14
|
56
|
Калининград
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
14
|
42
|
Кемерово
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
7
|
Краснодар
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
21
|
49
|
Красноярск
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
28
|
Магас
|
1
|
1
|
1
|
3
|
7
|
Магнитогорск
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
14
|
Махачкала
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
11
|
21
|
Минеральные Воды
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
14
|
35
|
Мурманск
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
14
|
28
|
Нальчик
|
1
|
1
|
1
|
3
|
7
|
Нижневартовск
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
14
|
Нижнекамск
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
21
|
Нижний Новгород
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
14
|
42
|
Новокузнецк
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
7
|
Новосибирск
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
28
|
Новый Уренгой
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
14
|
Омск
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
21
|
Оренбург
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
14
|
21
|
Пермь
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
14
|
42
|
Петропавловск-Камчатский
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
6
|
7
|
Ростов-на-Дону
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
14
|
49
|
Самара
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
14
|
49
|
Санкт-Петербург
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
70
|
140
|
Саранск
|
1
|
1
|
1
|
3
|
7
|
Саратов
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
14
|
Симферополь
|
5
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
25
|
42
|
Сочи
|
4
|
4
|
4
|
4
|
7
|
9
|
8
|
40
|
77
|
Сочи-Симферополь
|
1
|
1
|
7
|
Ставрополь
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
21
|
Сургут
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
21
|
Сыктывкар
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
14
|
Томск
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
14
|
Тюмень
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
28
|
Ульяновск
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
21
|
Уфа
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
14
|
49
|
Хабаровск
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
7
|
Ханты-Мансийск
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
7
|
Челябинск
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
14
|
35
|
Южно-Сахалинск
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
7
|
Якутск
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
6
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