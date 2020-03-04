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Korean Air не будет летать из Сеула во Владивосток

04 Марта 2020, 09:22 | Владивосток

Как минимум, до конца апреля

Южнокорейская авиакомпания Korean Air объявила о приостановке рейсов из Сеула в Москву и Владивосток из-за вспышки коронавируса. Пассажирам следует обратиться в сервисный центр для более подробной информации и возврата денег.

Среди отмененных - рейсы из Сеула во Владивосток, в Москву, Ташкент, многие аэропорты Европы, США и стран Юго-Восточной Азии. По информации компании, рейсы между Сеулом и Москвой не будут выполняться с 5 марта по 25 апреля, между Сеулом и Владивостоком - с 1 марта по 25 апреля.

Как отмечает Korean Air, пассажиры, которые в настоящее время находятся за границей, могут вернуть деньги за авиабилеты с транзитом через Южную Корею, а также переоформить перелет другим маршрутом.

Ранее Россия с 1 марта временно ограничила въезд иностранных граждан с территории Южной Кореи в целях предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции на территорию РФ. Также с 1 марта ограничено авиасообщение между Россией и Южной Кореей. При этом, как сообщалось ранее, рейсы сохранили «Аэрофлот» и его дальневосточная «дочка» «Аврора», которая будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех россиян.

Южная Корея - вторая после Китая страна по числу подтвержденных случаев коронавируса. Во вторник в Южной Корее число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось на 600 человек, общее число больных составило 4,812 тыс. Из новых выявленных случаев 519 зарегистрированы в городе Тэгу, 61 - в провинции Северный Кенсан.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Корея  korean air  "Аэрофлот"  коронавирус  авиакомпания  Сеул 



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