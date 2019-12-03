Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Доставлен первый транзитный контейнер из Европы в Японию по Транссибу через порт Владивосток
Он проследовал в тестовом режиме в рамках сервиса ускоренной доставки грузов Trans-Siberian LandBridge группы FESCO
Транспортная группа FESCO (базовая компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) доставила первый транзитный контейнер из Европы в Японию по Транссибу через порт Владивосток.
Как сообщает пресс-cлужба FESCO, 40-футовый контейнер был отправлен в тестовом режиме в рамках сервиса ускоренной доставки грузов Trans-Siberian LandBridge.
Контейнер был отправлен из Гамбурга (Германия) 22 октября и прибыл в Иокогаму (Япония) 14 ноября, таким образом общее время в пути следования составило 22 дня.
Интермодальный маршрут проходил через пограничный переход Малашевиче-Брест (Польша/Белоруссия), далее по территории Белоруссии и России до Владивостокского морского торгового порта, откуда груз морским сервисом FESCO - Japan Trans-Siberian Line был доставлен до пункта назначения.
Транзитный сервис Trans-Siberian LandBridge запущен FESCO в мае 2019 года совместно с АО «РЖД Логистика». FESCO обеспечивает морскую доставку, обработку в порту и предоставление контейнерного парка, «РЖД Логистика» отвечает за организацию железнодорожной перевозки. Сервис доступен также для отправок через ВМТП по территории России в Европу из Республики Корея.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Группе принадлежат железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка», ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (основная стивидорная компания в порту Владивосток). В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. В составе флота - 21 транспортное судно, в основном они работают на собственных морских линиях. Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций ПАО «ДВМП».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости партнеров
Новости тематики
- Доставлен первый транзитный контейнер из Европы в Японию по Транссибу через порт Владивосток
- Из Владивостока будет курсировать cкорый поезд в Сибирь
- На улицах Владивостока появятся электробусы марки "ГАЗ"
- Дешевые авиабилеты появились в продаже всего на десять дней
- В декабре прояснится, кто будет руководить аэропортом Владивосток
- Владивостокская кольцевая автодорога может уйти под землю
- Во Владивостоке появится беспилотный автобус
- Новый автомобильный пункт пропуска в Приморье оценили в 1,116 млрд рублей
- Из Владивостока в Токио стала летать дальневосточная "дочка" "Аэрофлота"
- Владивостокский морской торговый порт вновь перегружает контейнеры
Новости раздела
- Доставлен первый транзитный контейнер из Европы в Японию по Транссибу через порт Владивосток
- Владивосток станет дважды столицей
- Во Владивостоке начали строить первый краболов по госпрограмме "квоты в обмен на инвестиции"
- Известного приморского бизнесмена выпустили на свободу
- Из Владивостока будет курсировать cкорый поезд в Сибирь
- Свободная земля во Владивостоке будет выставлена на продажу
- Доступные билеты из Владивостока в Москву стали дороже
- Бывшему ректору ДВФУ дали семь лет колонии за растрату
- Во Владивостоке появится новый спортивный комплекс
- Через несколько лет из Владивостока можно будет улететь в Монголию и Казахстан
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Sika пришла на Дальний Восток
- Россиян ждут две рабочие недели по два дня
- Авиазавод "Прогресс" последовательно сокращает работников
- Россияне могут претендовать на чужую недвижимость
- Сахалин взял приморскую базу
- Как мухи на навоз: Власти решили извлечь прибыль из коровьих лепешек
- Сахалинская область намерена совершить "экономическое чудо"
- Владивосток распродает нежилую собственность в городе и на островах без молотка
- В Хабаровском крае предпочитают подделывать пятитысячные купюры
- Земля страхов "поселилась" в Музее современного искусства "Артэтаж" во Владивостоке