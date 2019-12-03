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Доставлен первый транзитный контейнер из Европы в Японию по Транссибу через порт Владивосток

03 Декабря 2019, 10:08 | Владивосток

Он проследовал в тестовом режиме в рамках сервиса ускоренной доставки грузов Trans-Siberian LandBridge группы FESCO

Транспортная группа FESCO (базовая компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) доставила первый транзитный контейнер из Европы в Японию по Транссибу через порт Владивосток.

Как сообщает пресс-cлужба FESCO, 40-футовый контейнер был отправлен в тестовом режиме в рамках сервиса ускоренной доставки грузов Trans-Siberian LandBridge.

Контейнер был отправлен из Гамбурга (Германия) 22 октября и прибыл в Иокогаму (Япония) 14 ноября, таким образом общее время в пути следования составило 22 дня.

Интермодальный маршрут проходил через пограничный переход Малашевиче-Брест (Польша/Белоруссия), далее по территории Белоруссии и России до Владивостокского морского торгового порта, откуда груз морским сервисом FESCO - Japan Trans-Siberian Line был доставлен до пункта назначения.

Транзитный сервис Trans-Siberian LandBridge запущен FESCO в мае 2019 года совместно с АО «РЖД Логистика». FESCO обеспечивает морскую доставку, обработку в порту и предоставление контейнерного парка, «РЖД Логистика» отвечает за организацию железнодорожной перевозки. Сервис доступен также для отправок через ВМТП по территории России в Европу из Республики Корея.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Группе принадлежат железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка», ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (основная стивидорная компания в порту Владивосток). В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. В составе флота - 21 транспортное судно, в основном они работают на собственных морских линиях. Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций ПАО «ДВМП».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: Зиявудин Магомедов  контейнер  порт  ДВМП  Транссиб  вмтп  fesco  Япония 



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