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Юрий Трутнев: Владивосток находится в начале 90-х
По мнению Юрия Трутнева, город надо вычистить
Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ считает, что улицы Владивостока необходимо избавить от незаконно размещенных торговых палаток и киосков.
«Город (Владивосток) с точки зрения всех названий, киосков, лоточков, табличек находится в 90-х годах. Причем в начале 90-х. Возьмите всю документацию нормативную, как это сделано в Москве. На рассмотрение думы вынесите предложения, примите решения, установите сроки, в течение которых это будет сделано. Приведите это все в нормативное состояние. Город надо вычистить. Если это столица (ДФО), то она и должна выглядеть как столица - и по дорогам, и по всему», - сказал г-н Трутнев в четверг по итогам рабочего совещания во Владивостоке.
Предложение сразу же было поддержано губернатором Приморья Олегом КОЖЕМЯКО.
«Последние годы междоусобица между краем и городам привела к тому, что каждый подписывал свои решения, власть менялась, люди уходили, ответственности никакой. Действительно, несанкционированных объектов в городе очень много. Мы ваше поручение оформим документально и начнем реализовывать», - сказал глава региона.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Уважаемый юрий, начните с нашего невнятного мэра. Видно же, что данный тип вообще откровенно туповат и только крысит бюджет. Посмотрите сколько бабла он отмыл на установке нового бардюра. . .