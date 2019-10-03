Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Столица ДФО: Ужасные дороги и отсутствие парковок
Вице-премьер Юрий Трутнев задал неудобные вопросы мэру Владивостока
Администрация Владивостока тратит выделенные федеральные средства не по назначению - вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ раскритиковал работу мэра Олега ГУМЕНЮКА.
«Вы, может, что-то перепутали, но мы не на то, чтобы вы реставрировали дороги, давали вам деньги, вы же не реставратор, вы - мэр. Все это, чтобы люди не сломали ногу. Смотрится, конечно, уникально, но вы реставрируйте и приводите в порядок ямы за свои деньги, <...> ровным покрытием вы должны заниматься за свой счет, а за наш - расширением дорог, изменением возможности движения. Эти деньги были выделены по поручению президента РФ, чтобы город был красивым, чтобы люди могли спокойно передвигаться по нему», - цитирует ТАСС Трутнева в четверг во время осмотра дорожной сети столицы региона.
«Это город номер один по количеству автомобилей на душу населения в стране, и поскольку президент принял решение о переносе сюда столицы Дальнего Востока, мы хотим, чтобы люди могли ездить здесь нормально, а не просто ходить по выровненным бордюрам», - сказал он.
Помимо этого, вице-премьера заинтересовал вопрос, связанный с парковками. Из-за большого количества автомобилей проблема нехватки парковок стоит очень остро в городе. «Можно ведь найти места для парковок, не для одной огромной, а для нескольких маленьких в целях удобства», - заметил Трутнев.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото Евгении ПРИЙМАК.
Новости тематики
- Столица ДФО: Ужасные дороги и отсутствие парковок
- Дальневосточный IT форум стартует 4 октября
- Компания из Владивостока войдет в новую государственную корпорацию
- У бывших "Хаяттов" появились новые управляющие
- Обгоревшая плавбаза "Петр Житников" пойдет на ремонт своим ходом
- Во Владивостоке начал работу новый суд
- Новый концертный зал и Хореографическая школа появятся во Владивостоке по поручению Президента
- Моряки с загоревшейся плавбазы вне опасности
- Опубликована программа Дальневосточного IT форума
- "Аэрофлот" своего все-таки добьется
Новости раздела
- Столица ДФО: Ужасные дороги и отсутствие парковок
- Дальневосточный IT форум стартует 4 октября
- Компания из Владивостока войдет в новую государственную корпорацию
- У бывших "Хаяттов" появились новые управляющие
- Обгоревшая плавбаза "Петр Житников" пойдет на ремонт своим ходом
- Во Владивостоке начал работу новый суд
- Китай 1 октября отпразднует 70-летие образования республики
- Новый концертный зал и Хореографическая школа появятся во Владивостоке по поручению Президента
- Моряки с загоревшейся плавбазы вне опасности
- Опубликована программа Дальневосточного IT форума
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Известный олигарх может лишиться угольного порта в Находке
- Дальневосточники пристегивают ремни
- Аэропорт Хабаровск празднует новоселье
- Дальневосточники делят угольный пирог
- В Приморье и на Дальнем Востоке предлагают зарплату выше ожиданий соискателей
- Учить на все деньги: В Приморье базовый оклад педагога - 12 600 рублей
- Миллиарды "Аркаима"
- Хороший инвестклимат приносит Камчатке свои плоды
- Чем занимается мэр Владивостока по ночам, пока горожане спят
- Якутия ищет баланс между экономикой и экологией