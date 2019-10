Дальневосточный IT форум стартует 4 октября

В этом году мероприятие пройдет в новом формате, участников ждет более 80 секций

Дальневосточный IT форум откроется уже завтра, 4 октября. В этом году на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета параллельно состоятся сразу два мероприятия: Русский MeetUp-2019(12+) и Дальневосточный цифровой форум(12+), организатором которого выступила администрация Приморского края. Участников ждет насыщенная программа, более 80 секций, дискуссий, лекций и мастер-классов. Любой желающий может принять участие в форуме, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия rumeetup.ru

Забрать аккредитацию можно сегодня, 3 октября, в корпусе А кампуса ДВФУ с 14.00 до 17.00. Регистрация для вновь прибывших участников будет открыта в течение двух дней форума, 4 и 5 октября.

Впереди участников ждет насыщенная программа, разделенная на блоки: кибербезопасность, искусственный интеллект и большие данные, виртуальная и дополненная реальность, IT в медицине. Отдельным блоком выделена конференция для разработчиков VLDC live и мастер-классы по разработке компьютерных игр от компании компания Epic Games.. Кроме этого, в рамках Дальневосточного цифрового форума представители власти и бизнеса обсудят цифровую трансформацию государственного управления и наметят стратегию развития информационного общества Приморского края.

В первый день IT форума, 4 октября, в Дальневосточном федеральном университете пройдут более 50 секций. Среди тем, которые обсудят участники:

— Цифровое развитие регионов. Единое цифровое пространство городов будущего;

— Большие данные для градостроительства;

— Киберполигон как инструмент противостояния кибератакам;

— Путь в игровую индустрию и высокие технологии;

— Зачем аналитика игровому проекту;

— Виртуальная и дополненная реальность в промышленности;

— Иммерсивные среды и обучение. От симуляторов до серьезных игр;

— Интернет-маркетинг 2020 и Дальний Восток;

— Цифровые технологии в транспортной отрасли;

— IT в медицине.

В качестве спикеров на секциях выступят федеральные эксперты: министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов, вице-президент "Яндекс" Игорь Алексеев; управляющий директор - Начальник Центра исследования данных ПАО Сбербанк Андрей Черток, менеджер по лицензированию компании Epic Games Алексей Савченко; директор по развитию бизнеса в странах СНГ, Wargaming.net Константин Каменев; head of Smart City Lab в ДИТ: Технологии Москвы Эльдар Фаизуллин; технический директор компании аналитики и обработки больших данных HABIDATUM Вадим Смахтин; team Lead в INGIPRO — Speed up with Browserslist Даниил Оношко.

Завершится первый день форума международным проектом Science Slam, организаторами которого выступили ФИОП (Фонд инфраструктурных и образовательных программ), Ассоциация Science Slam Россия и ДВФУ. На вечернем мероприятии ученые ДВФУ в неформальной атмосфере расскажут о своих научных исследованиях. У каждого спикера есть 10 минут на то, чтобы рассказать интересно и понятно для широкой аудитории. Зрители аплодисментами определят, кто справился лучше.

Во второй день дальневосточного IT форума стартует конференция разработчиков VLDC live. Участников ждут лекции о последних разработках и технологиях, искусственном интеллекте, воркшопы и интерактивы от экспертов отрасли. Отдельный блок программы займут секции по искусственному интеллекту и большим данным от специалистов Сбербанка.

К участию в мероприятии приглашаются все желающие, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте.

Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг PrimaMedia, администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный Университет (ДВФУ). Генеральный партнер мероприятия — ПАО "Ростелеком". Официальный поставщик воды компания Slavda Group.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.