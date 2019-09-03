www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.62 р. 100 JPY: 62.69 р.
EUR: 73.17 р. 10 CNY: 92.9 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
ВЭФ
Распечатать

На Восточном экономическом форуме показывают новейшие вертолеты

03 Сентября 2019, 18:20 | Владивосток

Потенциальным покупателем является Индия

На набережной острова Русский в рамках «нулевого» дня V Восточного экономического форума (ВЭФ) демонстрируются многоцелевые вертолеты Ка-226Т (на фото вверху) и Ми-171А2, который планируется поставить в Индию.

На машинах размещены наклейки «Make in India» (программа сборки иностранной техники на территории Индии).

Ка-226Т имеет два варианта медицинского исполнения – медико-эвакуационный и медико-реанимационный. Представленный экземпляр Ка-226Т оснащен медицинским модулем, рядом демонстрируется сменный пассажирский модуль в VIP-исполнении с тремя кожаными креслами и отделкой деревом.

Ми-171А2 (фото внизу) - гражданский транспортный вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля, модификация вертолета Ми-8 - Ми-8АМТ.

Индия планирует закупить у России 200 вертолетов Ка-226Т. Первые 60 вертолетов будут производиться в России, остальные 140 - в Индии.


 

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: медицина  Индия  вэф  вертолет 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]