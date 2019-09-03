Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Восточном экономическом форуме показывают новейшие вертолеты
Потенциальным покупателем является Индия
На набережной острова Русский в рамках «нулевого» дня V Восточного экономического форума (ВЭФ) демонстрируются многоцелевые вертолеты Ка-226Т (на фото вверху) и Ми-171А2, который планируется поставить в Индию.
На машинах размещены наклейки «Make in India» (программа сборки иностранной техники на территории Индии).
Ка-226Т имеет два варианта медицинского исполнения – медико-эвакуационный и медико-реанимационный. Представленный экземпляр Ка-226Т оснащен медицинским модулем, рядом демонстрируется сменный пассажирский модуль в VIP-исполнении с тремя кожаными креслами и отделкой деревом.
Ми-171А2 (фото внизу) - гражданский транспортный вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля, модификация вертолета Ми-8 - Ми-8АМТ.
Индия планирует закупить у России 200 вертолетов Ка-226Т. Первые 60 вертолетов будут производиться в России, остальные 140 - в Индии.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- На Восточном экономическом форуме показывают новейшие вертолеты
- Северная Корея пришлет во Владивосток своего вице-премьера
- Путин начнет визит в Приморье с посещения "стройки века"
- К острову Русский с моря не подойти
- Стало известно, кто возглавит китайскую делегацию на ВЭФе
- Трутнев считает жест Путина "красивым"
- Путин поручил российским корпорациям перебираться на остров Русский
- Авиабилеты на полеты внутри Дальнего Востока могут стать крайне дешевыми
- Путин прилетел во Владивосток
- Председатель КНР Си Цзиньпин скоро приедет во Владивосток
Новости раздела
- На Восточном экономическом форуме показывают новейшие вертолеты
- В центре Владивостока желающие могут бесплатно заправить свою "Теслу"
- Северная Корея пришлет во Владивосток своего вице-премьера
- Путин начнет визит в Приморье с посещения "стройки века"
- Виртуальный гид специально для гостей Приморья запустила МТС
- К острову Русский с моря не подойти
- Стало известно, кто возглавит китайскую делегацию на ВЭФе
- Жители Владивостока получат перерасчет за горячую воду
- Путин перевел своего полпреда на остров Русский
- Во Владивостоке бизнес будет отстаивать свои права в международном суде
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На карте Приморья появится ЧМО
- "Мои серёжки с клёнами носит Мария Захарова из МИДа"
- Нет уж, дудки!
- Полуострову Житкова на о.Русский нарисовали красивую жизнь
- Власти Владивостока приняли чрезвычайное решение
- Путин начнет визит в Приморье с посещения "стройки века"
- В Госдуме подняли вопрос о продлении летних каникул
- На ВЭФ-2019 можно попасть с помощью "Золотого Рога"
- Интерпретация права: Тверской райсуд вынес Игорю Пушкареву вердикт не по тем статьям УК РФ?
- В самом центре Владивостока неожиданно обнаружены незаконные многоэтажные здания