www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.62 р. 100 JPY: 62.69 р.
EUR: 73.17 р. 10 CNY: 92.9 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

В центре Владивостока можно бесплатно заправить электромобиль

03 Сентября 2019, 11:08 | Владивосток

Сеть зарядных станций также захватывает Уссурийск и Артем

ПАО «РусГидро» во вторник открыло во Владивостоке первую на Дальнем Востоке сеть быстрых зарядных станций для электромобилей. 10 станций установлены на парковках супермаркетов и торгово-развлекательных центров, у офисов единых расчетно-информационного центров (ЕРИЦ) «РусГидро» и на традиционных автозаправках. Станции размещены в трех городах Приморья - Владивостоке, Уссурийске и Артеме.

Заправки поддерживают разные порты электромобилей: для японских автомобилей - 50 кВт, для европейских автомобилей - 50 кВт, а также на 22 кВт. В течение первых двух недель зарядка будет бесплатной.

В краевом центре электроАЗС расположена у здания единого расчетно-информационного центра «Дальневосточной энергетической компании» по адресу ул. Октябрьская, 8. В церемонии открытия этой станции (на фото) приняли участие председатель правления «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ и врио вице-губернатора Приморья Елена ПАРХОМЕНКО.

Также в рамках мероприятия в режиме телемоста состоялся запуск единого расчетно-информационного центра в г. Уссурийске. Это уже третий ЕРИЦ в Приморье и шестой на Дальнем Востоке. Новый центр, отвечающий всем современным требованиям и стандартам, предоставляет широкий спектр способов оплаты электроснабжения и содержания жилых помещений и будет обслуживать более 70 тыс. жителей Уссурийского городского округа.

Досье газеты «Золотой Рог»: ПАО «РусГидро»- энергохолдинг, управляющий гидроэлектростанциями в РФ. Установленная мощность станций группы - 39,4 ГВт, включая электрические мощности на Дальнем Востоке, в том числе ТЭС, а также Богучанскую ГЭС. РФ принадлежит 60,6%, вторым крупнейшим акционером является ВТБ с долей 13,3%.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото автора.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: электрокар  зарядка  ДЭК  жкх  АЗС  "РусГидро" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]