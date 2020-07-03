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Из Владивостока можно улететь в Красноярск
Полеты выполняются на самолетах Airbus А319
Авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») открыла новый прямой рейс Владивосток – Красноярск – Владивосток. Полеты будут выполняться с 1 июля по 30 августа 2020 года на самолетах Airbus А319. Рейсы совершаются четыре раза в неделю - по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.
До пандемии коронавируса «Аврора» на регулярной основе выполняла полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления были представлены маршрутами в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре. Также авиакомпания выполняет регулярные социально значимые рейсы внутри Сахалинской области и Приморского края.
Досье газеты «Золотой Рог»: Контрольный пакет (51%) АО «Авиакомпания «Аврора» принадлежит ПАО «Аэрофлот», 49% - правительству Сахалинской области. В настоящее время флот «Авроры» насчитывает 23 самолета, включая десять A319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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