Во Владивостоке продают большой земельный участок под застройку

Торги назначены на 19 июня

Торги за право аренды земельного участка под застройку во Владивостоке рядом с побережьем Амурского залива и пляжем «Чайка» пройдут 19 июня в формате электронного аукциона.

Начальная цена лота составляет 72,722 млн рублей, сообщили в компании ДОМ.РФ которая проводит аукцион.

Досье газеты «Золотой Рог»: Компания ДОМ.РФ обладает полномочиями по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности и неиспользуемыми правообладателями.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.